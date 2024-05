Mercedes Colombo: "Creo que la consejera se refería al tema de los terrenos y no al Plan Funcional del hospital de Cádiz"

La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, mantiene que el plan funcional del nuevo hospital regional de Cádiz, ese cuya existencia ha estado estos días en el foco de la polémica, no sólo "existe" sino que es "muy completito". Así, el hecho de que desde la consejería de Salud y Consumo se informara de que el documento estaba "en proceso de elaboración" sería "una confusión". "Creo que la consejera se refería al tema de los terrenos y no al plan funcional", opina.

Una suposición con la que Colombo disculpa el "error", como la propia delegada reconoce, de la primera respuesta que la Junta de Andalucía ofreció a los parlamentarios socialistas que enviaron a la Cámara una solicitud para consultar el expediente completo del plan funcional del futuro hospital gaditano, que a las puertas de las elecciones municipales presentaron en la ciudad los consejeros Antonio Sanz y Catalina García, con el entonces candidato a alcalde Bruno García.

Contestación que motivó al PSOE local para difundir sus dudas sobre la vida real de este plan funcional y que ha llevado a que este mismo jueves desde la consejería del ramo se haya ofrecido a los socialistas una segunda respuesta oficial en la que se hacen cargo del error y les aseguran que pueden consultar el documento solicitando una cita presencial "dado el extenso volumen del expediente".

"Es que el querer enredar ahí no tiene ningún sentido porque el plan funcional se presentó y, además, era un plan muy completito, que tiene en cuenta todas las necesidades que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia", ha quitado importancia Colombo a las quejas de los socialistas.

Con todo, asume que "la respuesta que se ha dado no era la correcta porque el plan funcional existe, el que elaboró la respuesta no sabía o no conoce que todavía se está con el tema de los terrenos y confundió, creo yo, el plan funcional con el tema de los terrenos", dice la delegada de Gobierno sin citar expresamente a Catalina García, que es la firmante de las respuestas a la solicitud de los parlamentarios del PSOE. "Sí, creo que la consejera se estaba refiriendo al tema de los terrenos", reconviene la popular al insistir la prensa en que fue García la persona que rubrica estas contestaciones.

Terrenos, el solar de CASA propiedad de Zona Franca, donde se debería levantar el nuevo hospital aunque, como explican desde el PSOE, "desde febrero 2023, cuando se trató la permuta de este terreno propiedad de Zona Franca, sólo ha habido silencio y falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía". A este respecto Colombo asegura que "se está trabajando y, además, muchas reuniones que hemos tenido". "No con Zona Franca", precisa, "pero sí en Sevilla con la consejera".