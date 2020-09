Los médicos de Atención Primaria (AP) integrados en la asociación Basta Ya han evaluado la implicación y el cumplimiento del actual Gobierno "en los cambios urgentes que precisaba el sistema sanitario público andaluz, y concretamente en la AP, comprometidos repetidamente en la campaña y el programa electoral" y concluyen que "a priori, aunque el discurso parece seguir siendo el mismo, la realidad es otra y los hechos ponen de manifiesto que se está quedando en un mero discurso".

Así, sienten que se está abandonando a la AP y a sus profesionales "a su suerte, y, por tanto, a la población a la que atendemos, que es prácticamente toda". Por ello, no descartan retomar las movilizaciones en el punto en el que las dejaron con el anterior Gobierno andaluz.

En concreto, desde Basta Ya indican que "el dimensionamiento adecuado de las plantillas era urgente en numerosos puntos de Andalucía, sin embargo, ni siquiera siendo imprescindible estando en pandemia se ha trabajado ni invertido en ello durante este año". En este sentido, apuntan que en una situación de carencia de profesionales, "no se ha rediseñado el sistema sanitario para poder atender lo más importante sino para atender cuanto más mejor" y califican de "miserable" el tiempo adjudicado para la atención de cada paciente.

Sobre la labor de rastreo de posibles contagios de coronavirus, hablan de "falta de previsión en la contratación de rastreadores", detallando que se ha cargado esta labor sobre los médicos y enfermeros de AP de forma que "los profesionales estamos estallando, cuando aún no nos habíamos recuperado de las terribles circunstancias que hemos padecido durante la primera oleada de la pandemia".

Destacan que la organización de la citación en los centros gira en torno a Salud Responde, "un call center y una aplicación informática, que mejora la comodidad en el acceso pero que prioriza esto sobre la capacidad de atender y de cómo se presta esa atención sanitaria, que es el fin último del sistema sanitario y su única razón de existir". Critican que la adjudicación de citas para el médico por este sistema "nos impide priorizar y organizar adecuadamente nuestro trabajo, lo cual ahora es imprescindible. El actual sistema de citación es irracional y no sirve". Dicen que el resultado del uso de este sitema "ya se está viendo: demoras intolerables para acceder al médico de AP sea cual sea la gravedad y la necesidad. Y cuando se da la atención, se presta en numerosos centros en unas condiciones infames de falta de tiempo, falta de apoyo por parte de otros profesionales y con un estrés sin fin, doblando cupos y con múltiples citas insertadas, un cáncer para nuestro trabajo y para nosotros".

En opinión de los facultativos que forman parte de Basta Ya, no se ha hecho un esfuerzo suficiente por explicar a la población cómo acceder a los servicios sanitarios. "La población clama por la AP porque es lo único que realmente ha perdido la ciudadanía, los hospitales eran ya casi inaccesibles y lo siguen siendo, salvo las urgencias, que por ello en parte están a rebosar. Los pacientes, más perdidos que nunca, buscan a su médico de AP para que les dé soluciones a los problemas debidos a esta inaccesibilidad, sin saber que no está en nuestra mano resolverlos y que satura la AP en un momento en que hacer esto es un suicidio colectivo". Para estos profesionales, "es perentorio abrir cauces de comunicación entre los hospitales y la ciudadanía que les informen de por dónde va su cita o su prueba diagnóstica y comuniquen al hospital correspondiente las necesidades que detecten para resolverlas. ¿Por qué no usan Salud Responde para ello en vez de dar las citas del médico de AP?", cuestionan.

Respecto a la participación de los profesionales en el sistema, lamentan que "ha quedado en buenas intenciones que no tienen reflejo en la realidad". Aseguran que el gobierno anterior les "ninguneaba y despreciaba sistemáticamente", y el actual les recibe dentro del ámbito de la Sanidad y acepta su colaboración, pero "salvo en contadas ocasiones, siguen sin escuchar nuestras peticiones, y si las escuchan no se traducen en los necesarios cambios. Ni siquiera podemos decidir sobre nuestra propia agenda de trabajo. Incluso empezamos a ver cómo los cambios se alejan de lo prometido cada vez más. Volvemos a tener agendas de 40, 50, 80 y más pacientes para siete horas, y ofertas para atender 35-40 más en otras cuatro horas más".

De este modo, califican el trato que reciben de "humillante, vergonzoso, canallesco… No hay excusa para este trato".

También recuerdan que no se ha cumplido que los directores de los centros sean médicos elegidos por y entre los profesionales, "una situación que está prolongando la ineficacia, la explotación y nos mantiene sumisos".

Por todo ello, expresan que "el nuevo Gobierno, como el anterior, sigue optando por la cantidad en vez de por la calidad, por atender todo hasta los caprichos y las banalidades en vez de destinar los finitos recursos a resolver lo verdaderamente importante y que puede afectar a la salud y a la vida de las personas. Sigue dando respuesta a la parte de población que usa irracionalmente los servicios sanitarios frente a la mayoría razonable que colabora y no alza la voz ante esta situación demencial, los que quieren otro tipo de atención, priorizada, razonable y humana. Así fue cómo perdieron el Gobierno los anteriores, porque ignoraron a la mayoría silenciosa pero que gestiona la mayoría de los votos".

Sienten que dentro de este Gobierno "hay quienes están abandonado a la AP y a los profesionales de ella a su suerte, y por tanto, a la población a la que atendemos, que es prácticamente toda".

Pero advierten que "los médicos de Basta Ya no vamos a permanecer callados". De hecho, actualmente se encuentran en proceso de decidir si retoman las movilizaciones en el punto en que las dejaron con el anterior Gobierno, para lo que nuevamente recabarán "todos los apoyos que compartan nuestras premisas y que quieran acompañarnos".

Por todo lo expuesto, insisten en que "es urgente que el Gobierno actual solucione los problemas de una AP insuficientemente presupuestada y sometida a una presión intolerable por la pandemia y por la pésima gestión realizada en su mayoría desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria". Y proponen "una Dirección General de Atención Primaria liderada por personas que realmente sepan lo que se traen entre manos. Sería una forma de darle el valor a la AP que necesita, siempre ahogada entre las candilejas de los hospitales (que por cierto tienen dos subdirecciones completas para su gestión) y relegada a un último lugar".

"Solucionar la AP es perentorio si queremos convivir con la pandemia y salvar y cuidar vidas al tiempo que a nuestra maltrecha economía. Es imprescindible hacerlo ahora, no hay más tiempo", concluyen.