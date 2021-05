Martín Vila confía en que el nuevo nombre del Estadio del Cádiz se estrene con la nueva temporada de Liga

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, confirmó ayer que la intención del Gobierno local es que el Estadio del Cádiz tenga su nuevo nombre durante la próxima temporada 21-22 del campeonato nacional de Liga.

Vila confesó que aún falta "pulir algunos flecos" y que la plataforma estaba ya casi culminada, por lo que esperan poder culminar todo este proceso.

El concejal aprovechó para recordar que "el compromiso con el cumplimiento de la memoria histórica no se puede poner en duda en ningún momento. Ya dijimos que el cambio del nombre era algo necesario en cumplimiento de la memoria histórica dignificar a las victimas del golpe en la ciudad, de manera que Cádiz no podía seguir teniendo un estadio con el nombre de una persona que tuvo tanta vinculación con el golpe y con la represión de cientos de vecinos".

A la pregunta sobre si tenía plazos ya fijados, el concejal prefirió la fórmula del "estamos trabajando en ello, que no es lo mismo que garantizar, si me permiten el juego de palabra". Vila confesó que "como aprendizaje en estos años, cada vez que hablamos de fechas y plazos, por desgracia, nos equivocamos".

El Ayuntamiento afirma estar ya sólo a la espera de cerrar el proceso al máximo "para que no tenga ningún tipo de fisuras ni vericuetos para que nadie pueda volver a utilizar lo formal para evita el discurso de fondo". Martín Vila incidió en que no tiene sentido que la misma plataforma que ya se ha utilizado otras veces, por ejemplo, para la elección de carteles en el concurso del carnaval no haya tenido ningún inconveniente ni denuncia pero "¡vaya, aquí tropezamos con la memoria histórica y parece que da reacción a aquellos que siguen siendo un poco trasnochados y añoran otros tiempos que, por supuesto, fueron peores".

El concejal de Urbanismo y Memoria Histórica terminó diciendo que "estamo puliendo y armando el sistema par que no pueda recurrirlo ni el mayor letrado de la humanidad".