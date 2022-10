Martín Vila participará en el 9º Congreso de la Red Ciudades que Caminan

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del concejal de Movilidad, Martín Vila, estará presente en el noveno Congreso de la Red Ciudades que Caminan que tendrá lugar en la ciudad de Palma de Mallorca. También se celebrará la Asamblea Ordinaria de una red de la que forma parte el Ayuntamiento y, además, dentro de la Junta Directiva.

Entre los temas a tratar en la edición de este año está la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones cuyo enfoque, como indica la red, debe ser doble: ir encaminado a disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire, pero también de profundizar en el caminar, darle más preferencia al peatón y avanzar en la apuesta por la movilidad activa.

En este año ha aumentado el número de ciudades y diputaciones que forman parte de la red, y en particular se suma a la misma la Diputación de Cádiz, "muestra de que el papel que hemos jugado desde el Ayuntamiento para impulsar este cambio de modelo consigue que otras administraciones igualmente se sumen", según Vila.

"En este encuentro daremos traslado de las últimas actuaciones en la materia que estamos desarrollando, como la culminación del proyecto de la plaza España, los entornos escolares seguros o las diferentes peatonalizaciones. En definitiva, el Congreso anual es un lugar de intercambio, de debate y de ver cómo avanzar en el reto de mejorar las ciudades", ha comentado el edil.

También en el congreso se verán intervenciones de ciudades que pueden servir para ganar otras visiones, formas de mejorar el espacio público y darle más habitabilidad y accesibilidad. "Se trata, en definitiva, de hacer de las ciudades espacios más humanizados", según palabras del propio Vila.

El eslogan del Congreso en esta novena edición es el de "No hay ciudad, se hace al andar". Una frase con referencias machadianas, un poeta que nació en la misma ciudad que la Red, Sevilla, y que es un referente fundamental en la que recibió el pasado año el premio a su transformación, Soria.

Según trasladan desde la Red, sin personas que caminan no habría ciudades, no habría espacio público. Más allá de una evidencia, la red pretende que sea una llamada de atención a quienes privatizan los espacios de compra o de circulación, así como a quienes no facilitan las mejores condiciones para la movilidad.

Tras la inauguración se hablará sobre distintos enfoques referentes a las ZBE, a las que en ciertos entornos se les denomina "Zonas de Bien Estar" en lugar de Zonas de Bajas Emisiones, poniendo el foco de atención en las personas en vez de en los coches, como hace la nomenclatura derivada de las experiencias de Madrid y Barcelona.

Otra área temática está dedicada a las 'Ciudades deseadas', una denominación homónima con la campaña que realizará próximamente la Red sobre distintos aspectos del espacio público, a base de infografías pedagógicas. Será presentada en el Congreso con los casos de distintas ciudades que mostrarán sus experiencias en el camino de su recuperación.

Por último, la conferencia 'Microescalas' estará dedicada a analizar los cambios en pequeños municipios o núcleos de población, también muy activos a la hora de generar nuevos espacios públicos, caracterizados por una mayor presencia humana y una menor densidad de automóviles.