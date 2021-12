Mara Rodríguez: “El Ayuntamiento sigue sin activar el convenio con la UCA para la enseñanza de idiomas”

La portavoz del Grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, y el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, mantuvieron en días pasados una reunión en la que compartieron la situación de algunas cuestiones relativas al Ayuntamiento y Universidad de Cádiz, como es la situación de Valcárcel, de la pérgola mirador que pasará a manos universitarias una vez que el Ayuntamiento arregle las instalaciones, del teatro del parque, o la demora en el convenio para la formación idiomática de los jóvenes de la ciudad. Respecto a la firma de este convenio, la portavoz del PSOE trasladó al rector la desidia del equipo de gobierno, “que no ha hecho nada a pesar de que la propuesta fue aprobada en el pleno de junio” y que resultaría de gran interés para impulsar la promoción y formación idiomática entre los jóvenes de la ciudad a través de los cursos organizados por el Centro Superior de Lenguas Modernas.

“Desde el Partido Socialista somos conscientes de la importancia del idioma como herramienta para mejorar la formación y preparación de la juventud”, afirmó Mara Rodríguez, quien advierte que no puede entender como esta iniciativa, que no supone ningún coste económico para el Ayuntamiento, sigue sobre la mesa de la Delegación de Juventud desde hace seis meses. “La firma de este convenio supone, de un lado, el fomento de la formación en idiomas en nuestra ciudad y, de otro, la aplicación de una bonificación de la tarifa general que se recoge en el convenio”, destacó la portavoz, ofreciendo esta oportunidad no solo a la comunidad educativa sino beneficiando a la juventud gaditana, “concretamente los cursos están dirigidos a estudiantes y/o jóvenes sin empleo que participen en programas de fomento de inserción laboral del Ayuntamiento de Cádiz, sin que esta bonificación implique compromiso económico alguno para el Ayuntamiento de Cádiz”, incidió Rodríguez.

Tal y como establece la propuesta que se aprobó en su día, este convenio entraría en vigor desde la fecha de su firma y tendría una duración de tres años. Pasado este plazo, podría renovarse por acuerdo unánime de las partes, o modificarse de manera mutua y escrita a solicitud de cualquiera. “Convenios como este que hemos presentado los socialistas son muestra de una política realmente útil, que favorece la igualdad de oportunidades, que son una verdadera herramienta para la juventud y un ejemplo de colaboración entre instituciones para favorecer al conjunto de la ciudadanía; pero la respuesta que se recibe por parte del equipo de gobierno es totalmente nula. Una dejadez absoluta que ya ha alcanzado los seis meses de retraso”, concluyó Mara Rodríguez.