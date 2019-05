Mantell acusa a la candidatura de Piniella de difundir 'fake news' sobre la suya el 9-M

Los dos candidatos a rector de la Universidad de Cádiz (UCA)que volverán a someterse al voto el próximo 21 de mayo en una segunda vuelta al no haber conseguido el 50% de los votos hicieron ayer un balance positivo de la posición en la que quedaron ambos en la primera votación del pasado jueves 9 de mayo. Paco Piniella obtuvo del 46% de los votos y Casimiro Mantell casi el 37%, dejando fuera de juego electoral a Miguel Ángel Pendón, que solo se hizo con el 17% de los votos.

Pese a que la jornada se desarrolló con total tranquilidad y sin incidentes, Casimiro Mantell se quejó en declaraciones a Radio Cádiz de la difusión de bulos por parte de la candidatura de Paco Piniella, “un rival de amplia trayectoria política, que ha utilizado herramientas de la política, tipo fake news, algo a lo que no estamos acostumbrados en la comunidad universitaria, donde somos más académicos y de exponer nuestros programas”.

Mantell explicó a este periódico que entre esos bulos “que circularon, sobre todo por WhatsApp”, estuvo la falsa intención de suprimir los exámenes de septiembre y otros asuntos y acusaciones de ámbito privado que prefirió que no se reproduzcan.

“Di instrucciones de que no se difundiese ningún mensaje ni se respondiese a nada durante la jornada de reflexión y la de la votación. Para mi eso es sagrado. La Universidad es una institución académica y formativa que debe dar ejemplo a la sociedad, de manera que ese tipo de prácticas no deben tener espacio en ella”.

Paco Piniella optó en principio por no responder, pero ayer rompió ese propósito y, en declaraciones a este periódico, animó a Mantell a denunciar ante la Junta Electoral cualquier irregularidad que haya podido detectar. “De todos es sabido que en las redes sociales hay mucho troll, gente que insulta y que difunde informaciones falsas, pero nosotros sólo respondemos de nuestras cuentas y de nuestra web oficial, donde, por supuesto no hay nada de eso. Creo que está viendo fantasmas donde no los hay”, dijo Piniella.

Con todo, los dos candidatos se mostraron muy contentos con los resultados obtenidos. “Hemos conseguido casi el mismo resultado que teníamos previsto, pero estamos sorprendidos por la alta participación”, afirmó Casimiro Mantell, que se hizo con el voto de la mayor parte del núcleo duro del profesorado –que disfruta del 53% del voto ponderado–, con el grueso del del Campus de la Bahía de Algeciras y con el del personal docente e investigador. “Sabíamos que teníamos la debilidad de los estudiantes y de las redes sociales, por eso nos ha sorprendido que nos hayan confiado más de un millar de votos ”, añadió.

Por su parte, Piniella se mostró muy satisfecho: “partíamos de cero respecto a las otras dos candidaturas continuistas y para nosotros ha sido una sorpresa tener ese apoyo de tantas personas de todos los grupos, aunque barajábamos pasar a la segunda vuelta”. El catedrático valoró sobre todo que “los estudiantes y otros colectivos, como el PAS, se hayan volcado con nosotros”.

Respecto al altísimo porcentaje de voto nulo (casi un 8% de media) los dos candidatos coinciden en la causa:la Junta Electoral declaró así todos los votos que no llevaban el encabezado del estamento correcto, pese a que todas las papeletas eran iguales. Ambos piden una solución para el día 21.

Paco Piniella calificó el calendario electoral de “diabólico”, tanto por largo como por tardío y cercano a los exámenes. Para colmo, en Jerez, el día de la votación coincidirá con la feria.