En la muerte del maestro

Es posible que Cádiz no haya sido plenamente consciente de la valiosa aportación de Leopoldo Martín en el ámbito social, político y sanitario. En referencia a este último es de justicia que se conozca su amplia aportación en los hospitales de la Seguridad Social de Jerez y Cádiz. Su desarrollo como soportes de la salud de nuestra población no hubiera sido igual sin él.

En el ámbito personal, lo conocí hace más de cuarenta años, cuando apenas acababa de abrirse en actual Hospital Puerta del Mar. Los médicos-residentes de entonces, entre los que me encontraba, quedamos impactados por su personalidad, estilo y liderazgo. Nos acogió con cariño. A muchos nos brindó su amistad que ha permanecido hasta el día de su marcha de este mundo. De él aprendí no solo ciencia médica sino sobre todo un estilo de ejercerla y la ética de que debe acompañar a la medicina. Su singularidad y autoridad moral eran impactantes; nunca pasaba desapercibido. Aunque no se lo propusiera se convertía en el centro de cualquier encuentro. Era un auténtico líder.

Tuve la fortuna de acompañarle en algunos momentos decisivos de su vida, me amparó siempre que se lo pedí y pude gozar de su proximidad, aún en los momentos en que circunstancialmente no lo estábamos. Junto a él, siempre su esposa Charo, siempre su soporte, siempre su apoyo y además la madre de Gonzalo y Luis. Se entiende como maestro a aquél que es guía o cuya enseñanza trasciende y permanece tras su muerte. Siempre lo he considerado mi maestro. En el día de hoy varios de mis coetáneos, de forma unánime y espontánea lo han calificado así. Su huella va a seguir presente. Los que tuvimos la fortuna de conocer a Leopoldo nos hemos quedado desolados.