Kichi, sobre el Tranvía de la Bahía: "a priori es una oportunidad perdida"

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, prefiere esperar a que este miércoles se ponga en marcha, al fin, el Tranvía de la Bahía. Pero a la espera de cómo se desarrolle este nuevo medio de transporte interurbano, ha lanzado una primera opinión: "a priori, es una oportunidad perdida", ha respondido este martes a preguntas de los periodistas.

Considera Kichi que la Junta de Andalucía debía haber apostado "por una infraestructura de transporte que efectivamente mejorara la movilidad y a generar Bahía", sobre todo después del tiempo empleado en la construcción del equipamiento y con el coste que hasta la fecha ha tenido este proyecto. Frente a este escenario, lamenta el alcalde la puesta en marcha de un tranvía "que tarda una hora de trayecto cuando el autobús tarda 45 minutos".

Por eso, ha solicitado Kichi que una vez empiece a funcionar el tranvía se vaya mejorando el servicio y, sobre todo, "que Cádiz sea parada finalista en todos los trayectos".

También ha sido preguntado el alcalde por la tarifa del tranvía, cuyo coste considera "que no ayuda a no coger el coche". "No parece que se adapte a las expectativas con las que nace", ha añadido, insistiendo que por todos estos motivos su sensación inicial es que el tranvía de la Bahía es "una oportunidad perdida".