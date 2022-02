Kichi reprocha a Marín su “desconocimiento del Carnaval y su desprecio por la salud de las gaditanas y gaditanos”

El alcalde de Cádiz, José María González, ha lamentado hoy el “desprecio por la salud de las gaditanas y gaditanos y el desconocimiento del Carnaval” que demuestra el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, al considerar desacertada la decisión del Ayuntamiento de retrasar la fiesta a primavera para atender a la situación sociosanitaria derivada del Covid-19.

En este sentido, el alcalde ha señalado que Marín “será el único en Andalucía que no sabe que el Carnaval de Cádiz empieza un mes y medio antes con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) y las fiestas gastronómicas”. Es decir, que, según Marín, en plena sexta ola reconocida por la Junta de Andalucía se habría podido celebrar la pestiñada, la erizada y la ostionada”.

El alcalde ha aclarado al vicepresidente autonómico que “el Carnaval es más que el carnaval en la calle y más que los diez días del calendario oficial, puesto que se prolonga hacia delante con los ensayos de las agrupaciones y los eventos gastronómicas, y también hacia detrás con el carnaval chiquito”.

En opinión de González, las declaraciones de Marín son “un claro desprecio” a la salud de los gaditanos y gaditanas y de las personas que visitan la ciudad de cara a estas fiestas, ya que “no tiene en cuenta las aglomeraciones que se producen en los eventos gastronómicos, y tampoco tiene en cuenta y desprecia la salud de los niños y niñas de la cantera que no podrían haber ensayado porque no tenían las vacunas y, por tanto, no podrían haber participado activamente en el carnaval”. Además, “supone también desprecio por la salud de las agrupaciones que participan en el COAC, ya que tendrían que haber empezado a ensayar entonces en septiembre, y ya hemos visto la evolución de la pandemia”.

Por otra parte, ha criticado que la Junta “intente ponerse de nuevo de perfil desatendiendo sus responsabilidades sanitarias”, tal y como señala que hizo con una respuesta “vacía” a la consulta sobre posibles restricciones que hizo el Ayuntamiento para la cabalgata de Reyes. En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento ha hecho dos consultas sobre recomendaciones o restricciones ante la salida de agrupaciones callejeras y presencia de público en las calles en febrero “y más de una semana después seguimos sin respuesta”.

José María González ha apuntado que, según la normativa vigente, las agrupaciones tendrían que llevar mascarilla en el momento en el que se produzcan concentraciones en la calle y guardar la distancia de seguridad con el público, siendo ese el Carnaval que se ha intentado evitar por parte del Ayuntamiento, que “ha puesto en primera línea la salud en todo momento”.

“Es preocupante que desde la Junta de Andalucía anteponga supuestos intereses turísticos y económicos, o cualquier otro tipo de interés, a la salud de los andaluces y las andaluzas, en este caso de la gente de Cádiz y las personas que nos visiten en carnavales”, ha enfatizado el alcalde, que asevera que “para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento la salud va a estar siempre en el centro, por mucho que quieran criticarnos por ello”.