Kichi: "Cádiz va a tener que seguir peleando por Valcárcel"

Varias son las conclusiones que el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, extrae de su reunión con el consejero de Universidad. La primera de ellas es rotunda: “alguien miente en la Junta con el proyecto de Valcárcel”. “No sé si los de antes o los de ahora, pero está claro que alguien miente. Y no me queda claro quién es, porque para la Junta de Susana Díaz el compromiso con la facultad de Educación en Valcárcel era una realidad y la Junta de ahora dice que no existía ningún compromiso y que ellos se han enterado de la prioridad del proyecto cuando lo han visto en la prensa”, ha explicado González.

La segunda conclusión del alcalde es que la Junta de Andalucía ha cambiado de actitud y ha lanzado una propuesta, “cosa que valoro”. “Pero tendremos que valorar y estudiar seriamente si lo que ha hecho hoy el consejero es un laberinto para darle una patada hacia adelante por la presión de la ciudadanía o si realmente se trata de una propuesta”, comentó González, que en los próximos días espera contar con “una opinión más definida” al respecto.

Y como tercera conclusión, “me queda claro también que si el proyecto de Valcárcel se hace realidad finalmente es algo que Cádiz va a tener que seguir peleando”. González ha insistido en que traer Educación al histórico edificio de La Viña “es una demanda de la ciudadanía y es una pelea que vamos a tener que seguir dando, primero para hacer ver que es una exigencia de la ciudad y segundo para que se pongan a trabajar y el proyecto se haga realidad”. “Parece que a Cádiz le toca pelear por todo lo que necesita, que no nos ven como ciudadanos de primera categoría. Pero que tengan claro que vamos a dar la pelea”, ha asegurado González.