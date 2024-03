La Junta aprueba los 21 nuevos títulos propuestos por la UCA

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha aceptado incluir los 21 títulos propuestos por la Universidad de Cádiz (UCA) en la nueva programación académica a implantar en los próximos cuatro años en el sistema universitario andaluz, lo que supone el 100% de las enseñanzas planteadas desde esta institución académica. Una vez analizadas las alegaciones presentadas por dicha universidad y tras el acuerdo alcanzado con todas las instituciones académicas, se confirman dos nuevas titulaciones a la propuesta validada en una primera fase, toda vez que se incorpora un nuevo grado propuesta por la UCA.

La selección de grados, másteres y doctorados correspondientes a la UCA y al resto de universidades del sistema público la ha dado a conocer el consejero José Carlos Gómez Villamandos a los rectores durante una sesión de trabajo celebrada en Córdoba. El nuevo documento con los últimos cambios en laprogramación deberá someterse a valoración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el próximo 2 de abril y recabar el resto de informes preceptivos para posteriormente pasar por Consejo de Gobierno para su visto bueno definitivo.

Una vez evaluadas las alegaciones y la documentación aportada por la UCA, la Consejería de Universidad ha incluido en la planificación el grado de Logística y Transporte, que impartirá conjuntamente con la Universidad de Córdoba (UCO). Además, en la fase de alegaciones, la institución académica planteó la posibilidad de incluir un nuevo grado de Educación Social, el cual ha sido finalmente aceptado por eldepartamento que dirige Gómez Villamandos.

En cuanto a los másteres, tendrá cabida en la futura oferta de la institución académica gaditana el máster de Seguridad y Protección Marítima, condicionado en la primera evaluación y aceptado ahora tras entregar la UCA más información y detalles sobre esta titulación.

Las nuevas titulaciones se podrán impartir a partir del curso 2025/2026 El documento final deberá pasar por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y tendrá que ser ratificada en Consejo de Gobierno, tras lo cual la Consejería de Universidad será la encargada de autorizar los correspondientes procesos de verificación de todos los títulos. Para ello tendrá que constatar previamente el cumplimiento de otra serie de exigencias reguladas por ley y recogidas en el decreto de ordenación de enseñanzas. Se trata de criterios relacionados con la suficiencia de recursos disponibles para la implantación de las correspondientes titulaciones.

Las 21 nuevas titulaciones de la UCA se concretan en cuatro grados, 14 másteres y tres doctorados. De ese cómputo global, una enseñanza tendrá carácter dual y 10 se desarrollarán de forma conjunta con otros campus, por lo que serán interuniversitarios, asumiendo la coordinación de seis de ellas. A estas formaciones se suman cuatro de corte internacional, ejerciendo el liderazgo en dos de ellas.

Grados:

-Educación Social-Ingeniería en energías renovables-Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy (Grado conjunto en Economía AzulSostenible) (INTERNACIONAL)-Logística y Transporte (INTERUNIVERSITARIO Y DUAL)

Másteres:

-Clínica y Epidemiología de las Enfermedades Emergentes(INTERUNIVERSITARIOO)-Derecho del Vino (INTERUNIVERSITARIO)-Derecho Digital (INTERUNIVERSITARIO)-Dirección de Proyectos (INTERUNIVERSITARIO)-Diseño Industrial e Innovación (INTERUNIVERSITARIO)-Humanización y Ética de la Salud-Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la InclusiónSocial (INTERUNIVERSITARIO)-Joint Master in Port Management and Logistics (Máster conjunto en Gestión yLogística Portuaria) (INTERNACIONAL)-Joint Master in Sustainable Management of Organizations (Máster Conjunto enGestión Sostenible de Empresas) (INTERNACIONAL)-Master Degree in Applied Phycology-Master in Nature Based Solutions in Productive and Natural Ecosystems-Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno-Seguridad y Protección Marítimas-Sistemas de Refrigeración y Climatización Sostenibles (INTERUNIVERSITARIO)

Doctorados:

-Investigación y análisis del flamenco (INTERUNIVERSITARIO)-Joint Doctorate in Marine and Maritime Science and Technology (Doctoradoconjunto en Ciencias y Tecnología Marinas y Marítimas) (INTERNACIONAL)