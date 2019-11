Junta y Ayuntamiento chocan de nuevo en el carril bici por el casco histórico de Cádiz

¿Qué pasaría si un promotor privado levantase enmedio de un Bien de Interés Cultural como el Conjunto Histórico de Cádiz unas construcciones que no figuraban en el proyecto original aprobado? Los Ayuntamientos están obligados a solicitar la correspondiente autorización de la Consejería de Cultura previamente a la concesión de cualquier licencia de obras en la zona incluida en el Conjunto Histórico. Así que parece claro que, una vez comprobado que la modificación no tiene la correspondiente autorización, procedería a la apertura del consiguiente expediente sancionador, a la paralización de la obra y al requerimiento de su restitución. Pero ¿y si la promotora es la Consejería de Fomento, siamesa en este momento de la de Cultura? ¿Y si es el Ayuntamiento colaborador y finalmente receptor de la obra? ¿Ya no es aplicable la normativa?

Los trabajos del carril bici a su paso por el casco histórico de Cádiz continúan con un nuevo episodio en el rifirrafe surrealista que mantienen la Administración andaluza y el Gobierno municipal. Ya muy avanzada la obra, la Junta de Andalucía parece haber caído en la cuenta de que tiene la obligación de aplicar la ley, en este caso la de Patrimonio Histórico, mientras que el Ayuntamiento parece estar convencido de no tener ningún tipo de responsabilidad, más allá de la de garantizar –faltaría más– la seguridad, la accesibilidad y la movilidad sostenible.

Si la semana pasada la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz se instaba a sí misma, como promotora de la obra del carril bici, a eliminar los badenes de los pasos elevados de la Alameda, ahora el mismo departamento que encabeza Mercedes Colombo requiere al Ayuntamiento que elimine los del Campo del Sur. La razón: no estaban contemplados en el proyecto que se informó como favorable en 2015 y, como adelantó este medio, debían haber pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y no pasaron.

Además, la delegada territorial de Cultura ha indicado que desde esa Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, “vamos a ver cómo, realmente, tiene que desarrollarse ese carril bici por el casco histórico de la ciudad, porque en su momento, la propia Comisión de Patrimonio ya advirtió de actuaciones concretas a llevar a cabo en esta zona como la de que el color del carril debería de ser gris y ser acorde con los adoquines y, en general, con todo el entorno del casco histórico y no verde como se ha pintado por esta zona”.

Mercedes Colombo ha afirmado que “la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico tratará de adecuar este carril bici al contexto que tiene dentro del casco histórico, teniendo en cuenta que está catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como Bien de Interés Cultural por el Ayuntamiento de Cádiz y no se puede permitir un impacto visual del calado que suponen los actuales pasos elevados”.

Entretanto, la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz ha pedido a la delegada de Fomento que atienda de modo prioritario al principio de seguridad vial en la ejecución de la red de vías ciclistas.

Hace ya más de un mes y medio que este colectivo denunció la formación de charcos en numerosos tramos, incluso en algunos que se han hecho posteriormente a dicha denuncia pública, explican en un comunicado. “En caso de lluvia, comprometen seriamente la seguridad vial de sus usuarios, debido a la pérdida de adherencia entre el neumático y el pavimento”. “No hemos visto mover ni un sólo dedo a la delegada para exigir a las empresas responsables de la obra” que lo subsanen.