Juanma Moreno baja a Cádiz para abrazar a Bruno García como candidato del PP a sustituir a Kichi

El mundo conmemoraba este sábado, 2 de enero, el Día Mundial del Abrazo. En el Palacio de Congresos hubo sobre todo eso, abrazos y muchas sonrisas de satisfacción y agradecimiento por parte de los candidatos a las Alcaldías de las ocho capitales de provincia de Andalucía.

El protagonista y "modelo a seguir" ha sido Juanma Moreno, que como presidente del PP de Andalucía y máximo responsable del Gobierno regional se acercaba este sábado por la mañana al Palacio de Congresos de Cádiz para presentar de manera oficial a los que este próximo 28 de mayo colocarán su nombre y apellidos junto a las siglas del PP en las papeletas electorales.

Casi dos horas de euforia, aplausos y abrazos en unos discursos, todos director y breves, en los que Juanma Moreno ponía firme a sus candidatos y avisaba que si alguno venía a correr una carrera de cien metros para luego sentarse en el sillón de alcalde para hacer más de lo que ya se venía haciendo están muy equivocados.

Juanma los quería a todos al cabo de la calle. Les ordenó que salieran de sus despachos y que no se escondieran detrás de sus mesas de despacho para conocer de primera mano, de boca de los propios vecinos los problemas que tiene la ciudad.

El acto lo abría la presidenta el Partido Popular en Cádiz, Mercedes Colombo, que se encargó de encender la mecha de la euforia con un claro "señor presidente, nos vamos a dejar la piel por conseguir que los ciudadanos confíen en nosotros lo mismo que lo hicieron en junio todos los andaluces, que conseguimos que creyeran que las promesas se hacen realidad".

En esa línea, Mercedes Colombo miró para San Juan de Dios y gritó a los cuatro vientos que en Cádiz hemos sufrido dejadez, "y ya no queremos sufrirlo más y para eso tenemos aquí a estos candidatos", entre los que se encontraba Bruno García como candidato a sustituir a Kichi al frente de la Alcaldia de Cádiz capital.

Colombo habló de "diálogo, consenso y compromiso constante" como fórmula que se complementa con la adquisición de un compromiso firme "con todos los vecinos de las distintas capitales".

Colombo le recordó a Juanma Moreno algo que él luego demostró que no hacía falta recordarle porque ya él lo traía bien apuntado en su agenda: las viviendas del Cerro del Moro, las de Matadero, la Ciudad de la Justicia, Valcárcel, así como el nuevo hospital. "La gestión de todos esos asuntos pendientes las podrás hacer de la mano de Bruno García una vez que se convierta en el nuevo alcalde de Cádiz", insistió Colombo a Moreno.

Sobre el alcaldable, cuyo no nombre no se ha sabido de manera oficial hasta principios de esta semana pasada, la presidenta del Partido Popular de Cádiz dio que es "un candidato a la altura de Cádiz. Un trabajador dialogante, preparado, con ganas y fuerza. Alguien que ha contado con los mejores maestros", momento en el que aprovechó para dar el primer saludo y homenaje, que no fue el último de la jornada, a la ex alcaldesa de Cádiz y actual presidenta del puerto gaditano, Teófila Martínez.

El siguiente en intervenir fue Antonio Repullo, director de campaña, que pidió a los candidatos "valentía" e "ilusión" y, sobre todo "determinación" porque "no nos lo vana a poner fácil, aunque contáis con algo que es una fortaleza para el partido que es la figura de nuestro presidente, Juanma Moreno, en él tenemos el mejor de los ejemplos porque ha sido capaz de conseguir la confianza de todos los andaluces".

Y allí estaban presentes los ocho alcaldables, la candidata de Almería es María del Mar Vázquez; el de Cádiz, Bruno García; Córdoba, José María Bellido; Granada, Marifrán Carazo; Huelva, Pilar Miranda; Jaén, José Agustín González; Málaga, Francisco de la Torre; y el de Sevilla, José Luis Sanz.

Todos ellos gozaron de cinco minutos en los que glosaron las líneas principales que dirigirán el esfuerzo para ganarse a la calle y a la ciudadanía en los pocos meses que restan para las elecciones municipales.

El primero fue, como no podía ser de otra manera, Bruno García, que nada más subir al estrado le recordó a Juanma Moreno que "aquí hay mucha gente que te quiere mucho y te ayudaremos en todo lo que haga falta".

Y de nuevo salió a relucir el nombre de Teófila "que tanto me cuida", además de otros compañeros de partido como Mercedes Colombo o Juancho Ortiz, "a quien quiero y respeto como a un hermano".

García quiso dejar bien claro, una vez más, que él no se ha postulado para esta candidatura sino que fueron sus compañeros de partido los que "me han elegido para ser el candidato de la ciudad de Cádiz. No os voy a fallar". "Quiero ser el alcalde de todos los gaditanos y cambiar el sectarismo y la dejadez por la plena dedicación. Quiero ser el alcalde más social y cercano que haya tenido esta ciudad .Y tenedlo claro, lo voy a ser".

Y llegó el primer compromiso del alcaldable del PP, que aseguró que el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para el 2024 será el más social de la historia de esta ciudad, "con un compromiso firme y seguro", aunque con un aviso a navegantes, que defenderá esas viviendas del Cerro del Moro, ese hospital, ese Valcárcel y se peleará contra cualquier administración e institución para hacer que todo sea real.

Sabe Bruno que "los próximos cuatro meses serán difíciles pero nos dejaremos la pie e iremos barrio por barrio, persona por persona para pedir su confianza. Quiero ganar para mejorar Cádiz y a eso me comprometo y así lo cumpliré".

Tras el candidato de Cádiz tomaron un breve turno de palabra cada uno de los siete candidatos restantes, que sirvieron de antesala para la intervención de Juanma Moreno que, una vez más a lo largo de esta jornada festiva del PP, empezó su discurso con un reconocimiento para Teófila Martínez como la "primera mujer en la historia e Cádiz que tuvo la gallardía de transformar esta ciudad como nunca se había hecho antes. Y eso es historia de Cádiz, le guste o no a muchos que quieren pasar página a esos 20 años de transformación".

Juanma Moreno advirtió igualmente que vaticina que no será una campaña fácil pero quiso recordarle a la ciudadanía y a todos los vecinos de Andalucía la trascendencia de su voto en una convocatoria electoral como las municipales: "Sus vidas irán ligadas a la gestión de estos señores. Por un ayuntamiento pasa todo, el agua, las luminarias, desde que te duchas, sales a la calle". Y a sabiendas de esta tesis, Moreno justificó que "nos hemos roto la cabeza para elegir a las personas que pueden representar mejor a esos vecinos y hemos decidido que estos ocho hombres y mujeres tienen el coraje y la capacidad y garra suficiente para pelear por sus vecinos y transformar sus ciudades. Sé que son capaces de hacerlo".

El presidente de la Junta puso como tarea a sus ocho alcaldables que lo que hagan lo hagan con "mucha ilusión y pasión, porque sin ilusión y pasión no se cambia una ciudad. Estos señores se acuestan y se levantan pensando en sus ciudades y en sus vecinos. Y es así porque tienen ilusión".

Fue ahí cuando lanzó el anuncio de que este año 2023 Cádiz recibirá 572 millones de euros para todos esos proyectos "que llevaban, muchos de ellos, años enterrados, como el del tranvía, que ha tenido que llegar un gobierno como el nuestro para poder ponerlo en marcha" .Y fue ahí cuando Moreno les siguió advirtiendo que en esto de presentarse a alcalde no vele lo de "correr cien metros y luego estar cuatro años sentado, sino que es una carrera de fondo donde todos los días hay que dar lo mejor de cada uno y hacer ver que somos servidores públicos y que los ciudadanos son nuestros jefes y nos debemos a esos vecinos".

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía lanzó igualmente una advertencia a la ciudadanía: "Votar el 28 de mayo (en las elecciones municipales) a una opción del PSOE es consolidar en el Gobierno de España las políticas del señor Sánchez".

Moreno dijo que "apoyar en este caso al PSOE va a suponer un refrendo, un apoyo, un respaldo a las políticas que estamos sufriendo el conjunto de España y, de manera muy particular, Andalucía".