Juancho Ortiz estalla contra Kichi y reclama de nuevo una moción de censura

Lo ha insinuado ya, con más o menos fuerza y/o confianza, en dos ocasiones anteriores. Y ahora insiste de manera contundente: la moción de censura al gobierno de José María González es la única solución que tiene el futuro de la ciudad. “Esa propuesta, hoy más que nunca, está encima de la mesa”, traslada el presidente de los populares, que ve en las últimas polémicas y situaciones que se vienen dando en la ciudad una necesidad de cambio. “Todo el mundo es consciente de que hace falta un cambio de rumbo. Incluso el propio gobierno es consciente. Cádiz no tiene proyecto, no tiene donde ir”, afirma Ortiz.

El líder de los populares en el Ayuntamiento no esconde que su planteamiento de desalojar a José María González de la Alcaldía no es nuevo. “Ya ofrecí un pacto al inicio de la legislatura a toda la oposición, y me dijeron un no rotundo. Y hace un mes volví a ofrecer un pacto político a toda la oposición, porque todos debemos remar juntos y todos cabemos en un gobierno; pero nuevamente recibo una contestación de quien tiene el mango en la mano, el Partido Socialista, diciendo su portavoz que está orgullosa de haber favorecido el gobierno a Kichi y así zanjó el asunto”, cuenta Juancho Ortiz. Pese a ello, “no se me caen los anillos” e insiste en tender su mano a PSOE, Ciudadanos y Villero para entre las cuatro fuerzas conformar un nuevo gobierno para la ciudad.

“Es el momento de darle una oportunidad a toda la oposición”, sentencia Ortiz, que cree que en el período que resta del actual mandato “se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer una buena planificación y una mejor gestión”. Además, se muestra optimista respecto a un gobierno de hasta cuatro fuerzas políticas distintas (o tres y el concejal no adscrito) “porque en la administración local hay que mirar por la gestión del día a día, más allá de ideologías”. “Aquí lo que preocupa es hacer viviendas, abrir una calle, no pelearse con el comerciante o el hostelero, apoyar al turismo… Y todo eso no debe tener ideología. No es una cuestión de ideología, sino de pura gestión!, defiende.

La expansión por toda la ciudad de la realidad de las personas sin hogar “a las que no se les da una solución desde el Ayuntamiento, que tampoco convoca la Mesa de Personas sin Hogar que creó en su día”, el “eterno retraso” de las contrataciones más importantes, como las de limpieza y autobuses; o lo que Ortiz considera “la evidencia de la nula gestión en Procasa al no levantar promociones si no viene una administración de fuera a poner el dinero” son algunas de las cuestiones que para el PP evidencian “que el gobierno está quemado”. Y la dimisión de Navarro, a juicio de Ortiz, reafirma su visión. “Su dimisión refleja que más allá de la falta de motivación, de divisiones internas o de animadversiones internas que todos conocemos, si alguna vez hubo un proyecto en el equipo de gobierno está literalmente quemado. Y eso se refleja en el impulso municipal, que no existe”, asevera.

A esto se le añaden las actuaciones de un gobierno “que se muestra contrario a la Policía Local, a los hosteleros o a los comerciantes de la ciudad y que se dedica a cambiar a su antojo los nombres de calles como si esa fuera la preocupación ahora”. Con estos ingredientes, Ortiz teme que los tres años de mandato que restan hasta las próximas elecciones “pueden ser larguísimos y puede ser la puntilla que remate a la ciudad”. Y por eso, insiste el PP en la moción de censura a Kichi. “Debemos ser un ejemplo para todos los gaditanos y unir esfuerzos por el interés del gaditano. Estamos cansados de eslóganes, de crispación, de incompetencia, de ineficacia y de división. Ha llegado el momento de transmitir que no existe división, que la sociedad está unida y que la ciudad puede ir hacia adelante”, traslada a la oposición.

Juancho Ortiz se muestra tan convencido de su mensaje, que asegura que su partido está dispuesto “a compartir esa responsabilidad de gobierno con toda la oposición”, y deja en un segundo plano la figura del alcalde que resultaría electo de esa moción. “Es ahora cuando hay que mojarse por Cádiz y jugársela por Cádiz. Eso debe hacer el buen político, más allá de ideologías y de intereses de partido. Es el momento del buen político, de defender los intereses de los gaditanos más allá de directrices políticas de Madrid o de Sevilla. La ideología tiene que estar en su segundo plano”, concluye Juancho Ortiz. La pelota, ahora, está en el tejado del resto de la oposición.