Irene García asegura que "no cabe debate sobre el uso" de Valcárcel como Facultad de Ciencias de la Educación

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha manifestado esta mañana que "no cabe debate sobre el uso" del edificio de Valcárcel ante las dudas suscitadas por el delegado territorial de Empleo y Universidad, Alberto Cremades, sobre el futuro traslado a este espacio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA al contar el inmueble con "muchos pretendientes". Ante esto, García ha asegurado que "a la Junta de Andalucía le toca decir si va a colaborar en la construcción".

García ha recordado que "el edificio de Valcárel es titularidad de la Diputación Provincial", por lo que "solo esta institución es la que puede hacer uso y destino del mismo, como ya lo ha hecho. Por tanto, no cabe el debate sobre su uso".

Por este motivo, la presidenta de la institución provincial ha resaltado que "se ha cedido a la Universidad de Cádiz para que tenga como fin la instalación de Ciencias de la Educación", sosteniéndose este acuerdo "en un convenio que es público y que conoce la Junta de Andalucía perfectamente". Junto a esto, ha precisado que en dicha cesión se recoge que "tiene cinco años para que se instale Ciencias de la Educación en ese edificio", por lo que, si se incumpliera este requisito, "la titularidad revertirá a la propietaria del inmueble, que es la Diputación".

Ante las manifestaciones de Cremades, García ha señalado que "quiero entender que la Junta de Andalucía, que tenía un compromiso firme con respecto a la instalación de Ciencias de la Educación en dicho edificio, ahora no quiera que allí se instale el centro educativo, y si es así que diga que no va a apoyar a la Universidad de Cádiz, que no va apoyar a que la ciudad de Cádiz tenga un pulso universitario, como sí lo tuvo con el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial".

Por ello, García ha reiterado que "no juegue al Monopoly, especialmente con el patrimonio ajeno. Quien determina el uso es la Diputación. El mismo está perfectamente delimitado a través de un convenio con la Universidad de Cádiz y ahora toca que diga si va a colaborar con la construcción o no".