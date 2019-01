Incendio en una vivienda de la calle Zurbarán sin daños personales

Bomberos del Consorcio de Bomberos de la Provincia en el parque de Cádiz sofocaron ayer un incendio en una vivienda de calle Zurbarán, en una undécima planta, en el barrio de La Laguna, sin daños personales. La vivienda se encontraba vacía cuando se inició el fuego.

Según fuentes del Consorcio de Bomberos, todo apunta a que el fuego llevaba activo tiempo cuando recibieron el aviso, pero al estar la casa con puertas y ventanas cerradas, se confinó en una habitación. Los propietarios de la vivienda, una pareja mayor, son los que alertaron del incendio al detectar la temperatura y el humo cuando abrieron la puerta de la casa en torno a las 11:15 horas.

Bomberos quiso destacar la correcta actuación de ambos, ya que procedieron a cerrar de nuevo la puerta de la vivienda, dejar la llave en la cerradura y llamar a emergencias.

Los Bomberos accedieron al interior del inmueble con la llave y localizaron el incendio en el salón, que también tenía cerradas la puerta y las ventanas.

Fuentes del Consorcio informaron que el fuego se inició en un mueble y se propagó a otros cercanos por radiación. Las altas temperaturas afectaron a los revestimientos del techo de escayola, paredes y al resto de la vivienda por humo y temperatura.

Para completar la extinción, fue necesario utilizar 400 litros de agua. Una vez sofocado el incendio, los Bomberos procedieron a ventilar e inspeccionar la zona afectada. La actuación se prolongó durante una hora y media.

A la vivienda acudieron 10 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en Cádiz con dos autobombas urbanas, un coche escala y uno de mando. Se utilizaron 400 litros de agua, ERAs (Equipos de respiración autónoma) y mangueras de 25 milímetros.

Desde el Consorcio de Bomberos volvían a incidir ayer en la importancia de una correcta actuación en caso de incendio. Destacaban que en esta ocasión, la actuación de los propietarios del inmueble facilitó el acceso rápido a la vivienda, evitando asimismo riesgos personales y que el humo y la temperatura, en muy altos niveles, propagaran el fuego en la casa y afectara a las zonas comunes.

Recomendaban que si al abrir una vivienda se detecta fuego en el interior, hay que mantener la calma, volver a cerrar la puerta, dejar la llave en la cerradura y avisar al 085 o al 112 desde un lugar seguro. Señalaban que la evacuación no es siempre necesaria y puede ser peligrosa. Destacaban que cuando el incendio no se produce en la propia vivienda, el lugar mas seguro es su vivienda a no ser que los servicios de emergencia indiquen otra medida. Hay que cerrar las puertas, poner trapos en las rendijas y alejarse de la zona afectada. No hay que olvidar que, al abrir la puerta de la casa el humo accederá al interior de la misma. Si el incendio se produce en la propia casa y no se puede salir, recomiendan cerrar las puertas para aislar el fuego y evitar la propagación del humo. Además, no hay que abrir las ventanas, ya que el oxígeno avivará el fuego y propagará el humo.