Ilusión y juventud para los pregones del Consejo de Hermandades

Sin olor a incienso en las calles y con los rayos del sol derramándose aún calurosos desde lo alto de las torres de la Catedral hacia la calle Cobos, pero en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías comienza ya a vivirse la Semana Santa del próximo año. Allí, junto a su presidente, Juan Carlos Jurado, ofrecieron sus primeras impresiones tras su designación el pregonero de la Semana Mayor 2019, Vicente Rodríguez; el pregonero de Glorias, Luis Manuel Rivero; y Alfonso Cortés, hermano mayor del Despojado, imagen que presidirá el vía-crucis del próximo año.

Tras tomar la palabra para agradecer a todos su presencia y compromiso, Jurado la cedió a Vicente Rodríguez, que reconoció estar viviendo unos días "trepidantes" desde su nombramiento. "He recibido el apoyo pero también el cariño sincero de mucha gente, un calor humano que te da muchos ánimos ante esta tarea y que te hace sentir muy arropado por toda la comunidad", dijo.

Juan Carlos Jurado agradeció a todos su buena predisposición tras su designación

Agradeció a la Junta Permanente del Consejo la confianza depositada en su persona para esta tarea que aseguro encarar "con humildad e ilusión, porque solo soy un siervo en el que Dios pone palabras en su boca. Como gaditano y como cofrade no puedo sentir un orgullo mayor".

A continuación tomó la palabra Luis Rivero, que se encargará en 2019 de realizar el pregón de las hermandades de gloria, en un acto que el consejo quiere revitalizar y que espera que pueda llevarse a cabo para la próxima edición en la iglesia del Carmen, con cuya hermandad ha tenido una gran vinculación el nuevo pregonero. "Me hace mucha ilusión esta designación porque he sido hermano del Carmen desde muy pequeño y luego he tenido también contacto con otras hermandades de gloria como María Auxiliadora. Espero estar a la altura para el realce que se le quiere dar a este pregón".

También indicó que es una responsabilidad "enorme" teniendo en cuenta el nivel de sus predecesores, algunos de los cuales se encontraba entre los presentes, caso de José Manuel Romo, a su vez presidente de la Asociación de Pregoneros de la Semana Santa de Cádiz.

Para arropar a Vicente Rodríguez también se pudo ver entre los asistentes a Juan Carlos Torrejón y Juan Mera, los dos últimos voceros de la Semana Santa gaditana.

El último en tomar la palabra fue Alfonso Cortés, hermano mayor del Despojado, que reconoció que para su cofradía había supuesto "una gran alegría" la designación para presidir el vía-crucis oficial del Consejo de Hermandades. "Somos una hermandad muy joven, sólo tenemos 11 años, y algo así nos llena de alegría y de ilusión. Hoy mismo (ayer para el lector) vamos a tener la primera reunión de la junta de gobierno para empezar a trabajar ya de cara a ese vía-crucis en el que pretendemos poder mostrar algunos estrenos. Queremos que este próximo año sea muy importante para la hermandad", dijo Cortés, que se mostró muy agradecido a Juan Carlos Jurado por el apoyo recibido.

Precisamente Jurado despidió el acto, que estuvo presentado por nuestro compañero Fernando Díaz, quien a partir de ahora dejará sus tareas en el gabinete de comunicación para centrarse en el Santo Entierro, cofradía de la que acaba de ser elegido hermano mayor.

La apuesta por la juventud que realiza el consejo quedó de manifiesta con la elección de Vicente Rodríguez y Luis Rivero, dos cofrades muy jóvenes pero sobradamente preparados.