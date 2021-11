El IV Encuentro del Cómic llega a la Biblioteca Pública Provincial el viernes

El IV Encuentro del Cómic 2021 llega a la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz el próximo viernes, día 12 de noviembre. Se trata de un encuentro que pretende que los lectores de todas las edades disfruten del noveno arte a través de sus autores, figuras de primera línea que con sus testimonios adentrarán en sus recorridos profesionales a las personas que participen en esta edición.

Las actividades comienzan el viernes a las 17.30 horas con la celebración de una mesa redonda bajo el título: 'Cinco autores de Cádiz'. Los profesionales del medio que participarán en la misma son: Alberto Belmonte (Galdós y La Miseria), Fabio Castro (Charles Manson. Una biografía), Francisco Asencio (Pelucas, El corsario sin rostro), Pauli Junquera (Nancy in Hell), Stefano Martino (Portales, Alan Draco, Stranger Things). Junto a estos profesionales del medio se debatirá sobre el estado actual de la industria del cómic en España, el perfil profesional de otros mercados, así como otros temas relacionados con el noveno arte. Modera el guionista José Luis Vidal (Tales of Rogues, Nancy in Hell, Dealer: Dog days).

De 18.45 a 20.00 horas, será el turno de Gabriel Hernández Walta, ganador del prestigioso premio Eisner por su trabajo en La Visión y nominado en diversas ocasiones para los galardones Harvey, Hugo, Ringo! Inkplot. Se hará un recorrido por su trabajo tanto para las grandes editoriales (Marvel), como por los últimos que ha realizado en varios sellos independientes norteamericanos (TKO Studios, Image, Dark Horse).

A las 19.00 horas tendrá lugar un taller de ilustración 'Crea tu avatar', que pilotará Francisco Asencio. Va dirigido a niños de 7 a 12 años. Los participantes tendrán la oportunidad de aprender las diferentes técnicas necesarias, de la mano de un monitor con demostrada experiencia.

Para finalizar este encuentro la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz ha preparado una firma de autores, desde las 20.00 hasta las 21.00 horas.

La librería especialista en cómics Tierra Media ha colaborado con la Biblioteca Pública Provincial en la organización de este acto.