Hospital La Salud presenta su nueva Unidad de Atención Psicológica Infantojuvenil

El Hospital La Salud pone en marcha una nueva Unidad de Atención Psicológica Infantojuvenil, donde ofrecerán respuesta y tratamiento integral en los trastornos Psicológicos que puedan afectar a niños y adolescentes, coordinado por Adrián Gaitán, Psicólogo Clínico, y Sara Ruiz, Psicóloga General Sanitaria, la unidad contará con un equipo multidisciplinar compuesto por Pediatras, Psiquiatras, Logopedas (trastornos del aprendizaje y lenguaje) y Psicólogos, para el diagnóstico y tratamiento de posibles procesos orgánicos.

-¿A qué tipo de pacientes tratará esta unidad?

Nos dirigimos a niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo (TDAH - Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, retraso madurativo y trastornos del espectro autista), así como dificultades de aprendizaje, pero también trastornos psicológicos como problemas de comportamiento, fobias, ansiedad, adicciones a las nuevas tecnologías y videojuegos.

-En la actualidad encontramos muchos niños y adolescentes que sufren problemas de aprendizaje, ¿a qué se debe?

En primer lugar, hay más conciencia de estos problemas, se consulta más al especialista y así se diagnostica con más frecuencia. Por otro lado, los niños ya no juegan en la calle como antes ni se mueven tanto. Los juegos infantiles (saltar a la comba, jugar a las palmas, etc.) requerían atención, velocidad de respuesta, coordinación, etc. lo que los hacía un entrenamiento cerebral natural. La tecnología tiene mucha culpa de esto.

-¿Qué tratamiento debemos seguir ante estos casos?

El tratamiento se elige siempre tras una evaluación de las dificultades e identificar con precisión las causas subyacentes. Así podremos elegir el tratamiento más efectivo. Por ejemplo, las estrategias metacognitivas (cómo prepararse ante lo que se les pide en la escuela), o el entrenamiento cerebral, como el Neurofeedback.

-¿Qué es el Neurofeedback?

El neurofeedback es una novedosa forma de entrenamiento cerebral con la que enseñamos al cerebro a corregir los desequilibrios en su actividad que están detrás de las dificultades que experimentan. Gracias a una tecnología avanzada, que lee e interpreta las ondas cerebrales, enseñamos al niño a reconocer y alcanzar un estado cerebral “óptimo”, entrenando las áreas cerebrales más débiles y mejorando su funcionamiento.

-¿Cómo es eso posible?

El cerebro tiene la capacidad de reeducarse y cambiarse a sí mismo si se le estimula adecuadamente. Es la neuroplasticidad.

-¿Qué beneficios tiene el Neurofeedback en niños y adolescentes?

Mejora la atención y el autocontrol, reduce la hiperactividad y el nerviosismo. También puede reducir la ansiedad, problemas de sueño, o incluso los tics. Son beneficios duraderos en el tiempo y el tratamiento es muy seguro.

-Y los padres, ¿Cómo pueden darse cuenta de que su hijo padece un problema de aprendizaje y/o conducta?

Usualmente la escuela da la voz de alarma. Pero los signos que pueden alertarnos son: un mal rendimiento académico, tardar excesivamente con los deberes, leer con dificultad o el deterioro de las relaciones familiares a causa del comportamiento.