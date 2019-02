Gracias a Cádiz

Hace cuatro años, dije a los gaditanos que mi compromiso con esta ciudad no variaba un ápice por el hecho de ocupar, desde ese día, un escaño municipal en la bancada de la oposición. Hoy puedo decir que lo he cumplido.

Intenté siempre dar lo mejor de mí desde ese día en el que el apoyo de los gaditanos me abrió la puerta de la Alcaldía de esta ciudad. Tuve mis errores y –discúlpenme la inmodestia– algún acierto. Pero me gustaría decirles hoy a todos esos gaditanos que lo que nunca tuve fue una sola duda de que debía y quería trabajar cada minuto de cada día por esta ciudad. Esa frase, que no es demasiado larga, encierra muchos anhelos, muchas preocupaciones, muchas noches de desvelos y alguna que otra alegría.

Ni todas esas preocupaciones ni todos esos desvelos son comparables con el cariño y el apoyo que he recibido en estos años. Tengo la satisfacción, echando la vista atrás, de sentirme muy querida y muy respetada. Sigo encontrando en la mirada de los gaditanos el respeto y el reconocimiento que intenté ganarme con trabajo y honestidad. Y sigo encontrando en el grupo de hombres y mujeres que formaron los equipos que gobernaron esta ciudad a los mejores y más esforzados trabajadores que haya podido tener Cádiz. Sin ellos, sin mis compañeros, nada de lo realizado hubiera sido posible.

No aspiré nunca a tener la adhesión inquebrantable de todos y cada uno de los vecinos de esta ciudad, pero me propuse –y creo que lo conseguí– ser la alcaldesa de todos, sin distinción alguna entre los que me apoyaban en las urnas y los que no. Sobre todo, porque nunca se me ocurrió preguntarle a nadie qué hacía con su voto. Me bastaba saber que eran gaditanos que querían trabajar por esta ciudad o que necesitaban la ayuda de su alcaldesa.

Intentaré, también, seguir devolviendo tanto cariño y tanto respeto desde mi nueva responsabilidad, y trabajaré -ahora desde la Autoridad Portuaria- siempre con una meta y un fin: mejorar la vida de los gaditanos y ayudar a esta ciudad en todo lo que pueda, como siempre traté de hacer. De hecho, es la única forma en la que entiendo la política y la misma vida: trabajo sin descanso y sin esperar a cambio más que la satisfacción de saber que siempre hice lo que creí mejor para mis semejantes. Sé que muchos de vosotros así lo entendisteis y lo premiasteis. Por todo ello y por mucho más que vosotros y yo sabemos… Gracias a Cádiz.

Teófila Martínez