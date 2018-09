Ganar Cádiz hace jirones la bandera de Podemos

Las críticas por parte de Ganar Cádiz a Podemos por su gestión del Programa de Zonas de Transformación Social ha tenido un aspecto diferenciador con respecto a a larga lista de reproches que tienen los socios minoritarios hacia los mayoritarios desde que iniciaran hace algo más de tres años su andadura conjunta. Lo que ha cambiado es que hasta ahora Podemos había agachado la cabeza o mirado para otro lado públicamente y siempre habían defendido la buena sintonía entre las dos partes. Lo que ocurrió el lunes fue distinto ya que la criticada, la edil de Servicios Sociales Ana Fernández, respondió a Ganar Cádiz diciendo que la salida de tono de sus socios de gobierno era "lamentable", entre otras cosas porque advertía que no se decía la verdad.

La batalla se producía en un campo, el de los servicios sociales, que no es la primera vez que sirve para tener disputas. Este es un área que se consideraba la joya de la corona para que el equipo de gobierno aplicara sus recetas, aunque con el paso del tiempo tampoco se haya avanzado mucho. Ganar Cádiz quiso hacerse con esta concejalía, teniendo en cuenta que la edil Eva Tubío precisamente era trabajadora de esta delegación. Sin embargo, pese a que Podemos hizo bastantes concesiones a Ganar Cádiz, entre ellas la de la primera tenencia de Alcaldía, en el tema de los asuntos sociales se encontró con una negativa en rotundo.

La lista de los reproches de Ganar Cádiz hacia sus socios ha sido larga, desde la ampliación de la zona para las barbacoas, la recepción por parte del alcalde de la medalla del Nazareno, las sillas para los usuarios de servicios sociales para la Semana Santa, la Medalla de Oro a la Virgen del Rosario, los presupuestos municipales o el convenio con la Universidad de Cádiz.

El tema religioso ha sido uno de los más repetidos, pero también lo relacionado con los asuntos sociales. Una de las fricciones se produjo a principios de este año cuando la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hizo un comunicado muy crítico con la gestión que se estaba haciendo en Servicios Sociales. Sólo unos días después los ediles de Ganar Cádiz se sentaron con la APDHA y se ofrecieron a intermediar para llevar sus reivindicaciones a la concejala Ana Fernández.

Los asuntos sociales no sólo han recibido las críticas de sus socios de gobierno, sino que ha sido un área que no ha dejado satisfechos a muchos colectivos ciudadanos, que han puesto el foco en que la gestión no está siendo realmente buena.

Otro de los problemas que hay a corto plazo en la relación entre los dos partidos que sostienen el gobierno local es que tienen que definir lo de la confluencia, es decir, si las dos formaciones van a acudir a los próximos comicios municipales en una lista conjunta, algo que no fueron capaces de hacer en 2015 por las reticencias de Podemos.