Gala flamenca solidaria por Nuevo Futuro en la Peña La Perla

La Asociación Nuevo Futuro ha organizado la I Gala Flamenca Solidaria 'Creando Hogares' con el objetivo de recaudar fondos para sus hogares de acogida ante la necesidad de reforzar sus recursos económicos, ya que, según indica la presidenta de Nuevo Futuro Cádiz, Jerónima Galiano, con la subvención de la Junta de Andalucía no llegan a cubrir todos los gastos.

La gala tendrá lugar el próximo sábado 6 de abril a las 21:00 horas en la Peña Flamenca La Perla de Cádiz y contará con la actuación al baile de María Pardo, José Helmo, Jesús Helmo y Aurora González, con la colaboración de Salvador Rivilla. Al cante estarán Ángeles Rivera, Miguel Ángel Franco y Jesús Macías, con el toque de Salvi Suazo y Adrián Heredia, y las palmas de Lorena Pérez.

Las entradas pueden adquirirse en la Peña La Perla de Cádiz (c/ Carlos Ollero, s/n. Teléfono: 618 707 411) y en la sede de Nuevo Futuro (c/ Garaicoechea, 23. Teléfono: 956 221 713). El precio de la entrada es de 8 euros. Las personas que quieran colaborar pero no puedan acudir a la gala, tienen la posibilidad de hacer un donativo llamando al teléfono de la asociación.

Nuevo Futuro Cádiz cuenta con tres hogares de acogida en la capital gaditana en los que viven 24 menores. Jerónima Galiano señala que en los últimos años, ha subido el precio de los suministros y la asociación tiene más gastos en general, mientras que la subvención que tienen de la Junta de Andalucía "no se ha actualizado". Por eso, además de la cena solidaria que cada verano realiza la asociación, se han vistos obligados a organizar más eventos para recaudar fondos y poder cubrir así los gastos de mantenimiento de los hogares de acogida y todo lo necesario para que los menores puedan llevar una vida lo más normalizada posible.

"Los propios trabajadores de Nuevo Futuro Cádiz son conscientes de la situación económica que atravesamos y la asociación ha hecho con ellos una comisión de eventos en la que se han implicado mucho", resalta la presidenta de la entidad, recordando que ya organizaron el pasado mes de febrero una gambada popular junto con otra asociación, en la que participó el coro de Luis Frade.

Por otro lado, Jerónima Galiano adelanta que la cena solidaria de este verano cambiará su tradicional ubicación, trasladándose a la Casa del Niño Jesús, debido a que el Baluarte de la Candelaria estará cerrado por obras. Y se muestra "contenta con el cambio", ya que se trata de "un sitio bonito, emblemático, que está restaurado. Que sea un sitio diferente al habitual es también un aliciente para los organizadores y para el público".

La presidenta de Nuevo Futuro Cádiz quiere reconocer la labor de las personas que trabajan en esta asociación: "Los hogares de acogida están atendidos por personal cualificado, titulado y con contrato fijo. Algunos son ya veteranos, con muchos años de experiencia en la asociación". Destaca también a los voluntarios de la entidad, "que año tras año siguen colaborando en la organización de nuestros eventos y dando lo mejor de sí".