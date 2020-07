Eternamente agradecida."

"Ayer dejé de ser delegada especial del Estado del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, una administración cuya representación recibí sin esperarla, al igual que mi salida. Así lo he vivido: como si de un regalo inesperado se tratara, por lo que tan solo me queda agradecer esta etapa, pues corta o larga, me ha hecho crecer como profesional y como persona.

Quiero agradecer a cada una de las personas que en este tiempo me ha enseñado, aportado, ayudado e incluso discrepado en un proceso de trabajo común apasionante porque todas ellas han contribuido a que dirija el Consorcio con honradez, integridad y coherencia. Y todo ello, conociendo todos y todas los problemas económicos del ente, la dificultad de atravesar cinco procesos electorales y hasta una pandemia mundial. A pesar de todas estas dificultades, hemos podido enderezar un Consorcio que navegaba a la deriva; mediante un claro plan de acción para los próximos años, con criterios técnicos definidos y recuperando una cierta estabilidad económica.

Hemos conseguido tramitar y poner en marcha un nuevo recinto fiscal en la Bahía de Algeciras, la aprobación inicial del desarrollo urbanístico de las primeras UE del Polígono Exterior y 3,15 millones de euros de Europa para la incubadora de altas tecnologías vinculadas a la economía azul de Zona Base, que pretende ser el germen de un cambio de modelo productivo hacia una economía digitalizada y ecológica. Esto además de un intenso trabajo interno para adecuar la administración a un nuevo tiempo con nuevos procedimientos, con trabajo colaborativo, transparente, cercano y en alianza con otras administraciones y sobre todo con el tejido empresarial de la provincia de Cádiz.

Me he sentido muy bien tratada por aquellas personas con las que he tenido la suerte de topar en esta andadura. Quiero agradecer infinitamente al equipo de profesionales que ha trabajado codo con codo en este que ha sido “nuestro proyecto”, a las direcciones de las distintas administraciones y entidades y empresas, a los periodistas y directores de los medios de comunicación por el trato recibido. Me lo habéis hecho muy fácil.

Desde que inicié mi inmersión en la actividad política he tenido la suerte de poder aportar mi visión para construir un Cádiz de futuro que sea capaz de generar escenarios que hagan “crecer” a esta ciudad, en el sentido más amplio de la palabra. He puesto sobre la mesa propuestas acerca del modelo de ciudad, de la integración puerto-ciudad, cinturón universitario, vivienda y cohesión social, transición energética, movilidad y sostenibilidad, desarrollo urbanístico del polígono exterior, etc. He trabajado duro, pero he disfrutado enormemente como profesional y gaditana en cada una de estas aportaciones.

Es por esto que quiero dar las gracias a aquellas personas que me dieron esta oportunidad, al Partido Socialista y a sus distintos representantes orgánicos e institucionales, me he sentido muy orgullosa de representar los valores de nuestra organización con el compromiso común de transformar la sociedad aspirando a convertirla en una sociedad libre, igualitaria y solidaria.

Eternamente agradecida."