Estudiantes de Selectividad en Cádiz: Contentas, ilusionadas y muy bien informadas

A las 12:30 horas, en torno a las escaleras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz se arremolinaban ayer decenas de corrillos de estudiantes comentando cómo les fue el primer reto en el desafío de lograr entrar en la carrera universitaria que han elegido. La inmensa mayoría son chicas. Han salido contentas de cómo les ha ido, se las ve muy ilusionadas con el futuro que les espera y demuestran estar muy bien informadas sobre las notas de corte del año pasado.

Carmen Álvarez acaba de examinarse de Historia de España. Eligió la Guerra de la Independencia, “y perfecto”. Quiere hacer Publicidad y Relaciones Públicas, “aquí en Jerez, si puede ser”. Es optimista, pese a las dificultades en el sector. “Es lo que me gusta”, dice.

“Historia me la esperaba peor, pero me ha salido bien. Esta mañana sí que tenía nervios al principio, pero me he concentrado y se fueron”, confiesa Lola Payán. Historia le pareció más fácil que Lengua. “Me esperaba de tema la Desamortización, pero ha caído de pregunta corta”. También quiere hacer Publicidad y Relaciones Públicas.

“Me han salido los dos bien. Mejor Lengua que Historia, pero la verdad es que me la esperaba peor. Menos una pregunta que iba de la Dictadura de Primo de Rivera, las demás, bien. Ha caído de larga. De corta, es la cuarta vez que cae”, cuenta María Rodríguez Piulestán. Sueña con hacer Magisterio Infantil. Le va a hacer falta alrededor de un 9 sobre 14 para entrar. “Es una nota un poquito alta, pero se saca. Tengo de media un 7,5”. Su hermana melliza, Nazaret, se sincera:“He llegado esta mañana fatal de los nervios; no me acordaba de nada, en plan que pintaba muy mal, pero cuando tienes delante el examen y ves que te lo sabes todo y te lo sabes bien, no es para tanto”. También quiere ser maestra.

Cuando se propone una foto de grupo Ángeles Reina Delgado pregunta que para qué medio es el sondeo. “Vale, para Diario de Cádiz. Pero en papel ¿no?”. Uno responde que sí, pero que en digital, por supuesto que también. “Ah, no, a mi me gusta más el papel, como a mi abuelo, que yo pueda recortarla y guardarla”, contesta. “A mi me han salido bien los dos exámenes. Me los esperaba mucho peor. Voy atacada a todos los exámenes, pero en cuanto veo los temas, me relajo y se me quita todo. Quieras o no, una lleva estudiando mucho tiempo...”, comenta. Quiere hacer Derecho, “en Sevilla, en la Loyola”. Baraja el doble grado de Derecho y Criminología, pero se decanta por Derecho solo, “para luego especializarme en Inmobiliario. Me gusta mucho la parte urbanística. Mi padre trabaja en ese sector”, cuenta.

Lucía Jiménez quiere hacer un doble grado de Ingeniería Electrónica con Electricidad, así que le preocupan más las pruebas de Matemáticas y Física de hoy que las de ayer. Le parecieron fáciles. Sólo necesitaría un cinco para entrar en la carrera que ha elegido, pero siempre procura esforzarse al máximo para sacar las mejores notas posibles y de su entorno.

“Yo he salido bastante contenta, la verdad”, confiesa María Jiménez. “El examen de Lengua creo que lo he sabido defender con facilidad y los temas de Literatura han sido bastante asequibles. He elegido la narrativa desde 1939 hasta principios del siglo XXI. Me ha sido más sencillo escoger el fragmento de El árbol de la ciencia, que es del último capítulo, que el texto periodístico sobre las cabinas telefónicas. Con la sintaxis me siento muy convencida. Y con Historia ha caído uno de los temas que más me esperaba: Primo de Rivera. He sido de la pocas de mi clase que se ha atrevido a ir con el siglo XX”. A María le gustaría hacer Traducción e Interpretación Francesa en Sevilla. “El año pasado tuvo un 10,745 de nota de corte. Esperemos que este año baje”, dice.