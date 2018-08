EntrevistaGonzalo Hermida"Estoy orgulloso de tener total libertad como artista"

Gonzalo Hermida asegura ser natural como la vida misma, como parece al conversar por teléfono, tanto como dice vivirlo en directo tal y como lo demostrará esta noche en el Escenario Lounge Sancti Petri del Concert Music Festival (22.30 horas) -en el que contará además como artista invitado con Pol Granch, ganador del programa televisivo Factor X 2018- y en la misma proporción que las canciones que componen su primer mini álbum titulado así, Natural, un interesante preludio de un disco más grande que estará en la calle en los próximos meses, con seis temas nuevos que se añaden a los siete que ya están sonando y que sitúan a este gaditano de Puerto Real como uno de los artistas jóvenes con mayor proyección hoy en el panorama musical español, pero con vocación internacional, mirándose en el espejo de carreras incipientes como las de Charlie Puth y Shawn Mendes o tan prolíficas como las de John Mayer, Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, Sergio Dalma o Michael Jackson, "un icono". Él mismo lo explica así de natural: "Hago melodías que no son muy españolas, pero sí cantadas en mi idioma. Musicalmente son más cercanas a un sonido internacional y tienen una producción actual, muy r&b y pop, con falsetes. Es mi sello".

Hermida es joven pero tiene claras las ideas que quiere imprimir en la música, en forma y contenido. Confiesa haber sido completamente libre a la hora de afrontar la gestación y desarrollo de esta primera producción discográfica. "Cada canción es distinta y siento que estoy contando un cuento en cada una de ellas. A componer se aprende, las estructuras de las canciones, pero no puedes aprender a ser observador ni sensible, es algo innato. Muchos de los mejores compositores de este país desprenden sensibilidad porque ven cosas que otros no consiguen. Creo que tengo esa sensibilidad que después traslado a canciones como Limón, que compuse en Portugal, entró a última hora en el disco y habla de ese 'ya no más' en las relaciones, cuando dejas a una persona y no hay una vuelta atrás".

El público me dice que soy la misma persona arriba y abajo del escenario, en los gestos, en lo que digo"A componer se aprende pero ser observador y sensible, ver cosas que otros no ven, es algo innato"

En el cultivo libre de esa sensibilidad ha tenido que ver la discográfica Concert Music, que hoy lo trae al poblado de Sancti Petri. A Rafa Casillas, promotor, "le canté un tema al piano que va a salir como nueva canción en la reedición del disco, titulada Cuatro letras", como referencia al sentimiento universal por antonomasia -comenta en primicia el artista- y "me propuso hacer el álbum. Confió tanto en mí que me dijo que hiciera lo que me diera la gana. Por eso ha salido un disco que no tiene una dirección exacta. Estoy siendo hipersincero al decir que me siento muy orgulloso de tener esta libertad como artista, no todos pueden decir eso".

En el contenido y en la forma, decíamos. La naturalidad de Gonzalo Hermida también se trasmite, según sus palabras, desde la misma portada del álbum. "Salgo sonriendo y es una sonrisa sincera. Cuando uno entra en la música con 16 años se pone muchas máscaras que conseguí quitarme una vez estaba listo el disco. Quería ser yo mismo. La gente que viene a los conciertos me dice que soy igual abajo y arriba del escenario, en los gestos, en lo que digo".

Es ahí, en el escenario, donde Gonzalo Hermida despliega hasta las últimas consecuencias la naturalidad de la que hace gala. Así, se define como "adicto al directo" en su página de Facebook y cuenta que "después de estar tiempo componiendo, el escenario ahora es puro disfrute".

Porque cada vez que sale a darlo todo frente al respetable explica Hermida que "no me pongo nervioso hasta el minuto antes", aunque seguro que la cita en Sancti Petri "va a ser muy especial, tengo muchas ganas de tocar aquí tío", comenta emocionado. El cantante y compositor ya calibró su poder de convocatoria el pasado invierno con un show en Cádiz capital, para el que "se agotaron todas las entradas" y en esta ocasión viene con la convicción de que saldrá todo a pedir de boca, gracias a Concert Music. "Vendrá mi familia y gente de la que me suena la cara de otros conciertos. Tengo ganas de cantarles el disco, incluidas las canciones nuevas", admite.

Tras el recital en el poblado de Sancti Petri, Gonzalo Hermida viajará a Madrid para seguir con la producción del álbum y grabar las voces. A ese trajín está acostumbrado desde hace largo el gaditano, desde que se marchara a la capital como tantos otros talentos para buscarse la vida, tiempo después de que "mi padre me regalara una guitarra, de que mi profesora me animase a cantar en el mercadillo de trueque del colegio, de que cantara con mis amigas en el instituto, de que empezara a tocar en casa y practicara piano y guitarra, de que actuara en los primeros garitos de Cádiz sin apoyo alguno de discográficas". Unos primeros pasos que terminaron de fructificar cuando "me mudé a Madrid con Riki Rivera y empecé a hacer contactos en la música, a componer para otros y producir discos hasta que llegó Concert Music y quisieron apoyarme como artista", relata. Aunque "ahora mi proyecto principal es cantar mis temas", sus canciones han sido escuchadas en la voces de figuras como India Martínez o Malú. De esta última recuerda la anécdota de que cuando "eligió una canción mía agarré el cabecero de la cama y rompí a llorar. Es indescriptible lo que se siente cuando escuchas en la voz de estas artistas un tema tuyo" aunque afirma que "llega un momento en que normalizas el que te pidan canciones, cada vez más, a través de la editorial Sony ATV. Hay tanto trabajo detrás de una canción que sabes que en algún momento va a llegar a escucharse ".

Hermida aspira en el futuro a "seguir siendo así, natural. Cuando tengo que enfadarme lo hago y cuando tengo que decir 'gracias' o 'te quiero' también, sonriendo siempre", concluye.