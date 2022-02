Eléctrica de Cádiz ha pasado de 14,1 millones de beneficio en 2020 a 15 de pérdidas

Eléctrica de Cádiz ha pasado de tener un beneficio de 14,1 millones en 2020 a perder 15 millones con los que ha cerrado en 2021. Según los datos de la compañía mixta, se puede ver que sólo la suministradora tuvo esos números positivos en un año en el que hay que tener en cuenta que hubo un confinamiento en el que se paró la actividad en muchas empresas y comercio. A esta cifra hay que añadirle otros dos millones de euros de la comercializadora, ya que desde 2016 la matriz Eléctrica de Cádiz se dividió en dos.

Un año antes, en 2019, los números también fueron positivos con 10 millones en la suministradora y 1,8 en la comercializadora.

Cabe recordar que el equipo de Gobierno ha decidido con sus socios en el consejo de administración indexar las tarifas y someterse al precio de mercado diario debido a las pérdidas que ha sufrido este año y ver que la compañía podía correr peligro en el futuro.

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz han coincidido en acusar al equipo de Gobierno municipal en su “falta de transparencia” en este asunto y en la indexación de las tarifas. Esto se producía apenas diez días después de que Adelante Cádiz llevara una propuesta al Pleno para respaldar esa medida. En aquella ocasión , el concejal de Economía y Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez, no dio ni un solo dato numérico sobre la situación de la empresa.

El Grupo Municipal del Partido Popular, con respecto a la falta de transparencia, asegura que no se pueden creer lo que diga el concejal Páez “porque no es la primera, y suponemos que tampoco será la última , que miente sobre las cuentas de la empresa”.

En este sentido, recuerdan que uno de los objetivos del acuerdo de investidura con el PSOE “por el que sacaron a los concejales del Grupo Popular del consejo de administración de Eléctrica era este, poder dar información sesgada en la que no se incluye, por ejemplo los beneficios de la distribuidora”.

Mientras tanto, el nuevo portavoz del Grupo Municipal socialista, Óscar Torres, ha mostrado su extrañeza ante el anuncio oficial de la subida de las tarifas a los clientes de Eléctrica de Cádiz. Para Torres, antes de indexar los precios “resulta imprescindible conocer el estado de las cuentas de este empresa municipal “y confirmar así los datos que ahora mismo conocemos únicamente a través de los medios de comunicación o redes sociales, pero no de manera oficial”. Torres lamenta que estos datos tampoco fueron trasladados durante el debate plenario de enero, “en el que se trató este asunto sin contar el equipo de Gobierno con el apoyo político de ningún grupo político de la oposición”.

El portavoz socialista tiene muy claro que antes de plantear “medidas drásticas” como la propuesta por el presidente de la empresa, “debemos conocer en profundidad las cuentas”.

De este modo, añade que “escuchar a Páez hablar de ampliaciones de capital, posibles privatizaciones o cierres sin que se informe al detalle sobre la pérdida de 15 millones de euros o cuál es el colchón económico, si es que existe, con el que cuenta actualmente Eléctrica de Cádiz, no tiene mucho sentido”.

Lucrecia Valverde, portavoz de Ciudadanos, ha recordado que la medida de indexar los precios del suministro eléctrico “resulta tan impopular que José Ramón Páez intentó en el pasado pleno que el desgaste recayera sobre toda la oposición revistiéndola de la solemnidad de un acuerdo plenario”. Cs recuerda que se abstuvo en el pleno “dado que no cabía oponerse a la elevación sin acceder a una mínima información documental, que no se aportó”. Valverde considera que la subida de las tarifas “provocará una huida de los clientes a otras comercializadoras más económicas, máxime existiendo otras de referencia que sí pueden ofrecer el bono social eléctrico”.

Por último, el concejal no adscrito, Domingo Villero, afirmó que ésta es “la clara conclusión de que viven en una espiral de contradicciones de la que ya no saben salir. Al final no son tan anticapitalistas como parecen y han elegido seguir al lado del oligopolio y de los bancos a costa de meterle la mano al bolsillo de los gaditanos”.