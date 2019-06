A Fran González se le quebró la voz apenas unos segundos. Paró de hablar, cerró los ojos y continuó.

Tras ocho años muy intensos y duros como líder socialista en la Corporación, con Teófila Martínez primero y con José María González después en la Alcaldía, González anunció lo que ya todos suponían: dejaba el Ayuntamiento asumiendo el desastre electoral del pasado 26 de mayo cuando, de tener expectativas de gobernar se quedó con un grupo de cinco concejales, con los peores resultados históricos de una formación que llegó a estar dieciséis años en el poder en Cádiz.

Fran González no recogerá su acta como concejal dando paso a la sexta candidata de su lista, Rosa de la Flor. A su vez, Mara Rodríguez se pondrá al frente del grupo municipal como portavoz socialista. González, en todo caso, seguirá como secretario general del PSOE de Cádiz, cargo para el que recibió un apoyo masivo de la militancia a finales de 2017. Salvo un nuevo vuelco en la situación interna del partido, no habrá cambios hasta que el calendario electoral de la formación así lo indique. Dejó claro, en una comparecencia ante la prensa que se alargó durante quince minutos, que ahora se entraba en un periodo de "tranquilidad".

Lo cierto es que el fracaso electoral del PSOE en las pasadas elecciones municipales agudiza el estado de crisis en el que se encuentra inmerso el socialismo gaditano desde que en 1995 perdió la Alcaldía. Desde entonces ha ido acumulando derrota tras derrota, cada vez más dura pues algunas se producían, como pasó el pasado mayo, en pleno periodo de refuerzo de la imagen socialista a nivel nacional. Un ejemplo ha sido que la candidatura a las europeas, votada también el mismo día 26, logró nueve mil votos más que la candidatura al Ayuntamiento encabezada por Fran González.

No es el momento adecuado, se insiste desde el PSOE, para ampliar los cambios en el partido en clave local. Ahora queda asumir la marcha del candidato del Ayuntamiento e intentar fortalecer la gestión del nuevo grupo municipal. Ayer González lo dejó muy claro: el equipo comandado por Mara Rodríguez tendrá que liderar para decidir sus políticas, empezando por la decisión de apoyar o no la candidatura a la Alcaldía de José María González el próximo sábado 15 de junio.

En todo caso, la crisis interna seguirá latente pues, como pasa con el PSOE provincial, el partido sigue dividido en varias familias, y muchos estaban esperando la caída de González, retirándole cualquier tipo de apoyo.

A los periodistas Fran González no quiso decir nada sobre qué pasará ahora con él en el plano político. Ni si su excelente relación con el líder nacional, Pedro Sánchez, (él fue uno de los pocos que le apoyó en Cádiz en su batalla por la secretaría federal) le valdrá para obtener un cargo político en la administración central. Rechazó de plano hablar sobre ello, e incluso se le notó un leve tono molesto en una intervención general que fue muy tranquila.

Tranquila porque González, reconoció, ya tenía claro desde la nefasta noche electoral que debía marcharse. No lo hizo de inmediato porque consideró que debía hablar un periodo de unos días para evitar crispaciones y, también, para hablar sobre la situación con sus compañeros en Cádiz y con la dirección federal.

"Asumo el cierre de esta etapa y toda la responsabilidad (por el resultado electoral). He analizado los errores y los asumo en primera persona". Tiene claro que en estos ocho años el PSOE ha realizado una buena gestión municipal pero el resultado de la misma no se ha trasladado en votos electorales. "No hemos sabido explicar bien nuestra postura. Hemos hecho un gran trabajo, pero no lo hemos sabido trasmitir a la ciudadanía".

Tras agradecer el trabajo realizado durante estos ocho años a los concejales que ha tenido como compañeros, y agradecer también la colaboración de los empleados del Ayuntamiento, Fran González trasladó "mis mejores deseos a la nueva Corporación. Espero que todos se apoyen para trabajar por la ciudad y que sea un mandato provechoso".

En este sentido, y como no podía ser de otra forma, dejó claro que el nuevo grupo municipal socialista y su portavoz, Mara Rodríguez, "harán un gran trabajo". Y advirtió que en él tendrán un apoyo decidido desde la secretaria local del PSOE. "Como secretario estaré apoyando al grupo pero ellos deberán tomar sus propia decisiones".

Solo al final, a preguntas de un periodista, aceptó comentar cuál era su estado anímico: "Han sido momentos complicados. Tranquilidad, serenidad. Necesitaba dejar pasar el tiempo".