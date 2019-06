Detenido en el centro de Cádiz un hombre que acosaba a mujeres

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el día de ayer a un ciudadano italiano de 22 años como presunto autor de un delito de desobediencia y resistencia a agente de la autoridad. Se da la circunstancia de que este hombre llevaba molestando a mujeres en el centro de Cádiz, tanto en comercios como en la calle, desde hace varios días.

La Policía apunta que no se ha presentado ninguna denuncia al respecto, solo llamadas al 091 indicando que está personas las estaba molestando, si bien, sí se han producido denuncias a través de las redes sociales.

De hecho, una mujer se hacía eco en su perfil de Facebook de lo sucedido con este hombre.

Apenas tengo tiempo de sentarme a escribir tranquila como me siento.

Lo cuento de la manera más verídica y os ruego difusión.

Hace una semana iba andando por la zona de la Cruz Verde, estaba hablando por teléfono cuando sentí que una persona se caía sobre mí, por supuesto pensé que se había tropezado, pero volvió inclinarse hacia mí, y yo me puse nerviosa, le miré la cara y vi una mirada muy extraña en él, lo aparté, caminé deprisa y huí.

Ésto queda en mi mente como una anécdota más de tantas con hombres extraños al ir por la calle.

Pero ayer, un poco más adelante de la Cruz Verde, exactamente a la altura del supermercado Día de detrás del Mercado de Abastos, de la misma manera, yo caminando y hablando por teléfono, se me tira una persona encima y me caigo sobre la pared con él encima mía. Lo miro y comienza a reír, yo empiezo a insultarlo, nadie se inmuta, nadie me ayuda, él sigue con su juego haciéndome gestos con la mano y la lengua (en plan chúpame la polla), yo temblando entro en el supermercado, miro alrededor y nadie dice nada. Para regresar a casa doy dos vueltas a la manzana porque no quiero que vea donde vivo. Tengo miedo, ahora no se si contarlo, no quiero que piensen que exagero, no quiero problemas, tengo mucho trabajo que hacer, mejor me olvido de todo y ya está.

Antes de ir a trabajar decido mandar un mensaje a mis compañeras del colectivo, necesitaba un poco de calor. Me dicen que denuncie, pero no estoy preparada para eso. Me preguntan si he hecho fotos, cosa que en ese momento no se me pasa por la cabeza en tal estado de nervios.

Sigo mi jornada laboral.

Pero de regreso a casa, sobre las 00.15 de la noche, acompañada por mi compañera de trabajo y su amigo (bajando la Calle San José a la altura del Oratorio) vemos a un chico de frente a nosotros, subiendo la calle, y él en cuanto me ve empieza a reírse y a decirme palabras que yo no entendía, me reconoció al instante, mi compañera me pregunta "¿qué le pasa a ese Sandra?", y yo saco el móvil, y empiezo a grabarlo, él se queda dado la vuelta mirándome y riéndose hasta que conseguimos perderlo de vista, les pido que me acompañen hasta mi casa, aguanto bien la compostura, y mi compañera me dice, "desde que nos ha visto he notado que te miraba y te hacía cosas con la cara".

Si ya nacemos con el miedo a ir solas por la calle, yo ahora tengo más.

Solo pido difusión.

Y siendo honesta, por quién más miedo tengo no es por mí, es por esas niñas que entran en la edad de andar solas por las calles, no paro de pensar en que coja a alguna pobre indefensa y la acorrale en cualquier portal.

A raíz de este mensaje, otras mujeres se han sumado a la denuncia de esta situación, al sentirse intimidadas por este hombre.

Fuentes policiales indican que el detenido padece un trastorno de salud mental y cuenta con antecedentes por un delito de exhibicionismo.