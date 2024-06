Despertares pide "soluciones reales" para las personas sin hogar acampadas en el Ayuntamiento de Cádiz

Carlos Alberto Sánchez Grimaldi, portavoz de Despertares, no ha quitado la vista de encima en estos diez días a lo que ha estado, y está, ocurriendo en la arcada que enmarca la entrada del Ayuntamiento de Cádiz. Así, desde que una serie de personas sin hogar decidieron acampar en este céntrico enclave para reclamar un lugar digno donde pernoctar, tras la muerte de Antonio Calderón en los, hoy clausurados, bajos de Capuchinos, el representante de la asociación gaditana ha estado atento a esta realidad y, por ello, pide al equipo de Gobierno "soluciones reales" para estos ciudadanos.

"Estamos hablando de personas, muchos de ellos gaditanos, que ya han dicho hasta aquí, en una situación de calle que no quieren y tanto el alcalde, Bruno García, como el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, deben proporcionarles una respuesta adecuada a sus situaciones. Primero, y principal, porque es indignante para ellos mismos esta situación que están sufriendo; segundo, por los propios vecinos de la zona, que son los únicos que están llevándoles comida y atendiendo a estas personas y; tercero, porque efectivamente están en una zona muy a la vista del turismo y eso pues perjudica a la imagen de la ciudad. Pero la culpa no es de estas personas, sino de quienes no les da una solución", argumenta el portavoz de la asociación gaditana de atención a personas sin hogar con 16 años de trayectoria en la ciudad.

Así, Grimaldi, que también habla en nombre de la presidenta de Despertares, Nuria Riego Reyes, entiende que "hay distintas opciones de alojamiento" que pueden ser "viables" para responder a las necesidades de este colectivo "mientras que no está lista la reforma del albergue municipal, que es lo que les dice el alcalde". "Ya tenemos la experiencia de habilitar, por ejemplo, el pabellón frente a Mirandilla, como se hizo hace unos años para los migrantes, pues, con más razón, para personas de Cádiz que están en la calle. O, también, los bajos de Fermín Salvochea, completamente desaprovechados, por cierto, o pagarles una pensión, porque el dinero municipal debe estar en los problemas importantes, y éste lo es", apuesta Sánchez Grimaldi muy crítico con la gestión del Centro de Día pero también con el propio funcionamiento del albergue municipal.

"Efectivamente, el alcalde habla de una reforma, cuya obra va a tardar un año pero, decimos nosotros, si se mantienen las mismas fórmulas y el mismo sistema, tampoco se va a arreglar nada. El sistema de turnos rotatorios, el trato del que se quejan los usuarios por parte de la dirección del albergue... Eso no encontrará solución con la obra", razonan desde Despertares donde también aseguran que tienen el permiso para informar de que el promotor Agustín Rubiales "se ha ofrecido en hacer esa obra en menos tiempo y comprometiéndose, si se quiere, a contratar a personas sin hogar".

"Soluciones hay muchas, pero lo que falta es voluntad por parte del nuevo equipo de Gobierno para llevarlas a cabo y, lo que está claro, es que como se vayan de allí, como levanten el campamento, y están recibiendo muchas presiones para que se vayan, desde luego que se volverán a olvidar de ellos. Y, que quede muy claro, porque nosotros nos pasamos casi todos los días, son personas que no dan problemas, personas que están manteniendo limpio el espacio donde están, y que no son mala gente y, repito, muchos de ellos gaditanos. El alcalde y el concejal le tienen que dar una solución ya", exige.