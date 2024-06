El colectivo de Personas sin Hogar de Cádiz pide la dimisión de la responsable del albergue municipal

Tras tres muertes en el último mes y medio, las de Cristina, Roberto, y el reciente fallecimiento este 3 de junio de Antonio Calderón Recio, el colectivo de Personas sin Hogar se rebela contra la gestión de su problemática que se está realizando desde el Ayuntamiento de Cádiz y pide al concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, que releve a la responsable del albergue municipal.

"Las decisiones que está tomando esta trabajadora social está costando vidas dentro y fuera del albergue. Está jugando con las vidas de las personas sin hogar a las que ni respeta, al igual que no respeta la ley de Servicios Sociales de Andalucía, que obliga a dar alojamiento alternativo a las personas que lo soliciten", ha clamado Miki Carrera, portavoz del movimiento Nadie sin Hogar, a las puertas del Consistorio gaditano durante un minuto de silencio al que se han sumado personas que duermen en la calle, representantes de la oposición política y algunos miembros de colectivos vecinales, como El Pópulo y las Mujeres de Acero de la Viña, el barrio donde se sitúa la escalera de Capuchinos, en cuyos bajo falleció Antonio "abandonado".

Y es que Antonio, tal y como ha asegurado Carrera, ha sufrido una muerta "injusta" ya que hace tres semanas fue "expulsado del albergue" de la plaza Macías Rete, donde tenía plaza, "por llegar media hora tarde". "Antonio suplicó para que le dejaran quedarse, hicimos una instancia pidiendo su realojo, se le pidió también al equipo de calle, y nada, ahí lo dejaron abandonado a 20 metros del albergue, en los bajos de Capuchinos que ahora han vallado, y ahí se murió semanas después, enfermo, convaleciente", ha lamentado el portavoz de los Sin Hogar.

Así, la polémica decisión de dar cerco al enclave "que es uno de los pocos refugios donde las personas que duermen en la calle se salvan de la intemperie", también ha estado presente en este homenaje a la última persona sin hogar fallecida en Cádiz; un tributo cuajado de flores y de pancartas que nos recuerdan que "las vidas de las personas sin hogar importan".

"A todo esto, a la muerte de Antonio en los bajos de Capuchinos, donde se tuvo que refugiar porque fueron ellos los que lo expulsaron del albergue municipal, la respuesta que da el Ayuntamiento es vallar el lugar donde las personas duermen cuando los echan a la calle", ha puesto de relieve el contrasentido sumando un punto de vista más a la decisión propuesta por el alcalde de Cádiz y solicitada por la asociación de vecinos Gades La Viña, situada junto a esos mismos bajos de la plazoleta de Capuchinos, de cerrar definitivamente este hueco donde llevan décadas pernoctando muchos ciudadanos y donde han surgido no pocos roces con los vecinos.

El cierre de los bajos de Capuchinos

Sin embargo, el último suceso conflictivo antes de la muerte de Antonio no tuvo como protagonista un enfrentamiento entre los poseedores de una casa en Doctores Meléndez y quienes duermen en la calle. Así, el acontecimiento que la noche del viernes alertó a los vecinos del enclave viñero fue un robo con agresión por parte de dos parejas que pernoctaban en los bajos de Capuchinos a otra persona en su misma situación. Los propios vecinos fueron los encargados de dar la voz a la Policía Local y hasta de grabar el hecho delictivo.

Con todo, tras este altercado y la muerte de Antonio este lunes (que no estaba relacionada con lo ocurrido el fin de semana) han vuelto a activar las protestas de algunos vecinos que piden el cierre de este techado como solución. Las personas sin hogar, por su parte, lo que piden es no tener que estar pernoctando en éste, ni en otro rincón de la ciudad.

"A José Gómez también lo echaron del albergue, a pesar de sus enfermedades, y no se ha muerto porque se plantó aquí, en las puertas del Ayuntamiento, y entonces sí lo metieron, después de una semana tras otra haciendo solicitudes sin que le hicieran caso. Aquí tenemos a Fran y a su pareja Jéssica, a los que no les dan plaza tampoco y eso que piden un plan de reinserción. Y nada. ¿Cuántos más tienen que morir para que esto cambie?", se preguntan desde Nadie sin Hogar y se pregunta uno de los propios aludidos.

"Llevamos un año y medio en la calle, mi pareja no tiene sustento, vivía con su hermana en Chiclana pero ya la familia de su hermana creció, no cabían más gente y se tuvo que ir ella. Y luego yo, que me separé y, como es lógico, la madre de mis hijos y mis hijos se quedaron en la casa, como tiene que ser. Yo, después de muchas cosas y no todas agradables, pues acabé en la calle hace año y medio, y conocí a Jéssica y nos enamoramos", ha resumido Fran su trayectoria vital.

El gaditano de 55 años pernoctaba en los bajos de La Caleta el pasado año y desde entonces, junto a Jéssica, van bandeándose con lo que van pudiendo, cuando lo que en realidad quieren es "entrar en el albergue para hacer el programa de reinserción y poder optar a lo que sea, una ayuda mínima, un trabajo, algo que nos permita conseguir lo mínimo para buscarnos un techo donde dormir, aquí en Cádiz o donde sea", ha explicado con desesperación.

"He ido al albergue, he llevado todos mis papeles, pero la trabajadora social no quiere ni verlos, dice que eso no tiene nada que ver con ella. Y como no somos, y eso me lo han dicho a mí en mi cara textualmente, ni casos de maltrato, ni inmigrantes, ni drogadictos, pues no nos pueden ayudar. Y, nada, ahí ves tú vengan turistas, venga hello por la calle, sitio para casa de postas sí, eso no hay problema, eso alfombra roja, pero viviendas sociales y de protección para gaditanos, ¿eso no verdad?", ha criticado antes de dejar su mensaje de despedida a Antonio en la cartulina que descansa sobre el piso de San Juan de Dios. En plena calle.

Este homenaje a la última persona sin hogar fallecida en Cádiz no será el único ya que la Asociación Pro Derechos de Andalucía (APDHA) ha convocado una concentración bajo el lema No más Muertes en la Calle el próximo jueves 6 de junio a las 11.00 horas en la calle Doctores Meléndez, junto a la plaza de Capuchinos.

Bruno García: "Personas sin Hogar y casuística de Capuchinos son cosas diferentes"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, también ha lamentado la muerte de Antonio en una de las comparecencias ante los medios de comunicación que ha realizado este 4 de junio. Una intervención donde el primer edil ha querido distinguir "la problemática de las Personas sin Hogar de la casuística concreta que se da en Capuchinos".

"Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en varias direcciones. Por un lado, nuestra intención es cerrar los bajos de Capuchinos a largo plazo, algo en lo que estamos avanzando desde Urbanismo, y vimos que el vallado era lo correcto como solución provisional, y lo hicimos este lunes a las cinco de la tarde. También estamos trabajando con la Policía pero, lo que más me preocupa, es la situación de las personas más vulnerables, porque una cosa es su problemática y otra la casuística concreta de Capuchinos. Nos preocupa mucho que haya personas sufriendo en la calle y a eso hay que darle solución", ha explicado García.

El alcalde ha recordado que el servicio de equipo de calle se ha ampliado, ahora hacen atenciones por la mañana y por la tarde, que se va a reformar el albergue municipal y que el centro Fermín Salvochea "también hace su labor". "Pero evidentemente tenemos que tener más capacidad para atender a estas personas, y eso es un proceso lento aunque estamos intentando reducir los plazos", ha dicho el alcalde al que no le consta que Antonio, la persona fallecida este 3 de junio, fuera expulsado del albergue sino que "había estado hace tiempo" ya que el albergue se basa en "un sistema de rotaciones". "Pero esta muerte es una malísima noticia, es triste y lamentable, lo sentimos mucho", ha concluido.