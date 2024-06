Personas sin hogar llevan más de una semana acampadas a las puertas el Ayuntamiento de Cádiz, "y aquí seguiremos"

Este 11 de junio se han cumplido ocho días desde que el colectivo de personas sin hogar decidiera acampar a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz tras la muerte de Antonio Calderón en los bajos de la plazoleta de Capuchinos, una zona, hasta entonces, donde los ciudadanos que viven en la calle se refugiaban para pernoctar y que en esos mismos días fue cerrado por orden del Consistorio gaditano.

"Ya llevamos más de una semana y aquí seguiremos hasta que nos den una solución. Diferentes soluciones, porque aquí cada uno tenemos nuestras problemáticas diferentes", ha explicado Jéssica, una de las nueve personas que actualmente duermen bajo la arcada que protege la entrada del Ayuntamiento gaditano y cuyos lienzos ahora cuentan sus historias. La cartulina morada describe la penosa trayectoria, con agresiones incluidas, de una pareja, ella de Cádiz, de apenas 20 años y que llevan dos años viviendo en la calle; la verde, los problemas de salud mental de un ciudadano búlgaro que pide estar ingresado en una residencia; la naranja, la de una chica trans con un considerable grado de discapacidad y algunos recursos que no llegan para cubrir sus necesidades; la rosa es la de Jéssica y su pareja, gaditanos, que no quieren estar en un albergue, ni en una pensión transitoria, sino en una casa "pagándola, claro" de acuerdo a sus ingresos. Nunca se vio un arcoíris más triste.

Alineados los colchones, cubiertos por mantas que, en su mayoría, les han facilitados algunos vecinos del barrio de Santa María, a los que agradecen "muchísimo" que se interesen por ellos, y reivindicando que son personas en situación de calle "pero que no somos unos guarros", tienen en su nuevo refugio bien visibles la escoba y el recogedor, la lejía y una gran papelera de cartón para deshacerse de los desperdicios. "Nosotros somos los primeros interesados en mantener esto limpio porque dormimos aquí".

"¿Tú piensas que a nosotros no nos da cosa que la gente pase ligero o se eche para un lado o nos mire raro? ¿Pero qué hacemos?", lamenta Fran, pareja de Jéssica, que esta misma mañana de martes ha podido "abordar al alcalde" y "hablar con él un rato". "Pero nada, él nos dice que ahora mismo no puede hacer más por nosotros, que dentro de un año habrá más plazas para pernoctar, habrá esto y aquello y, como yo le he dicho, ¿y este año qué hacemos, desaparecemos? Pero, de todas formas, es que mi pareja y yo lo que queremos es una casita para pagar de acuerdo a los 500 euros que podemos tener al mes, una situación, además, que no es sólo nuestra, sino que también sabemos que es de muchos gaditanos, y ellos tienen dinero para hacerlo, hay soluciones. Pero, claro, seré más barato si me muero, eso estoy convencido", ha referido momentos antes de emprender el camino para buscarse la vida cantando con otro compañero.

Los que se quedan en el campamento en el mediodía, efectivamente, cada uno con una mochila vital, unos intereses, una problemática y unas aspiraciones diferentes, sí coinciden en la ineficacia de las soluciones que se les ha ofrecido desde el equipo de calle como desde la dirección del albergue municipal. "Desde que estamos aquí, ¿qué ha venido el equipo de calle?, ¿una o dos veces, no?, pero sólo para preguntarnos que cómo estábamos pero no para ofrecernos ninguna solución", aseveran.

Desde el Ayuntamiento defienden intervenciones con todas las personas sin hogar acampadas

Sin embargo, la postura mantenida por Bruno García y su equipo es la de defender que "se ha actuado con cada una de las personas sin hogar acampadas", tal y como dijo la pasada semana en Junta de Gobierno Local.

Desde la oferta de cursos de búsqueda de empleo del Ifef, que algunos han realizado y otros rechazado, hasta la posibilidad de pagarles el desplazamiento para que se vayan a otras localidades vecinas donde sí hay plazas en los albergues, pasando por la gestión de tarjetas sanitarias temporales, de ayudas del Ingreso Mínimo Vital o el uso del centro de día Fermín Salvochea y del albergue municipal (que funciona por turnos rotatorios, un sistema que estas personas han denunciado que es ilegal), son algunas de las soluciones que, defienden desde el Consistorio, se les ha ofrecido y de las que han hecho uso estas personas, algunas concluyendo sus itinerarios y otras rechazándolos.

Sin embargo, a veces estos recursos de ayuda social no son coincidentes con las demandas de las personas que, en realidad, se resumen muy fácilmente -techo, uno de verdad, y trabajo- pero conllevan soluciones muy complejas. "Lo son, pero desde luego, vallando sitios, como han hecho en Capuchinos, sí que no se resuelven. Porque desaparecer, no vamos a desaparecer", comentan.