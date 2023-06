“Decimos a quienes quieren estudiar fuera que primero conozcan la oferta de la UCA”

Acabó la que puede haber sido última PEvAU con exámenes tipo Covid y el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UCA, Manuel Sánchez, realiza una valoración de la prueba actual y de su futuro.

–¿Cómo ha transcurrido la PEvAU en los cuatro campus de la UCA?

–Sin incidentes. Aunque ya no estamos en pandemia los mecanismos que pusimos en marcha entonces nos siguen ayudando mucho. Convocamos a los centros de forma escalonada, entrando por diferentes puertas. Eso da más tranquilidad a los estudiantes. No ha habido errores en los exámenes. Este año le tocaba preparar las pruebas a la Universidad Pablo Olavide y estaba todo a la perfección. Nada reseñable aparte del ruido sobre el examen de Matemáticas.

–El examen de Matemáticas II, que ha causado controversia, con quejas de muchos estudiantes por su dificultad. ¿Qué valoración se realiza desde la UCA sobre esta polémica?

–Somos un distrito único andaluz, con el mismo examen para toda Andalucía. Quizás no todo el mundo sabe que los exámenes no los prepara cada universidad, los prepara lo que llamamos una ponencia, formada por nueve profesores universitarios y nueve de institutos de toda Andalucía. Con unos criterios, una selección de modelos. Hay profesores que se han pronunciado en las redes sociales y han demostrado que el examen no es imposible de hacer. No hay ningún error en el examen, que otros años sí ha ocurrido. Aquello por lo que se ha preguntado estaba en el temario, lo que pasa es que se ha preguntado de una forma diferente. También se insiste mucho en la base de datos del temario, en exámenes de otros años. Y eso, cuando hay una variación en la manera de preguntar, descoloca a algunos estudiantes. No hay motivo para reclamar.

–Por otra parte, muchos alumnos agradecen la estructura actual de las pruebas, modelo Covid, con varias opciones para elegir. ¿Esto ha significado mejores notas para los aspirantes en estos años?

–La percepción que tenemos es que sube la media de las calificaciones. El primer y el segundo año, 2020 y 2021, fueron especiales. Los alumnos venían de un curso interrumpido y de adaptarse a la carrera a las clases online. Se adaptó la Selectividad. Posteriormente los estudiantes ya vinieron mejor formados pero se mantenía la opcionalidad en las pruebas, lo que hizo que las nota subieran un poco. Hay preguntas que se repiten, como es normal. Sobre todo en Historia, donde hay cuestiones de gran importancia que es obligado que caigan muchas veces en la Selectividad. Y las notas de corte en ciertas carreras muy demandadas han ido subiendo porque los estudiantes están sacando mejores notas por mejor formación y por tener exámenes con más opcionalidad en la PEvAU. En definitiva, los estudiantes saben que es muy difícil no aprobar la Selectividad. Cada año el porcentaje de aprobados supera el 90 por ciento. La Selectividad es un proceso competitivo, ordena y selecciona a los mejores. Porque preparados vienen todos. Ahora bien, otra cosa es sacar el máximo de 14.

-Puede haber sido la última Selectividad con el formato actual. ¿Qué puede decir sobre los posibles cambios de cara a la PEvAU de 2024? Parece que las universidades españolas no están de acuerdo.

–Había un anteproyecto de Ley que iba a cambiar determinadas cuestiones. Con la Lomloe ahora es más importante la adquisición de competencias y destrezas por delante del método memorístico. Hasta ahí las universidades no vemos problemas. Pero hay otros asuntos que pueden ser un problema. Por ejemplo, las pruebas duran ahora 90 minutos con una hora de descanso entre una y otra. Y hay margen para dar media hora más a los estudiantes con necesidades especiales. Mas la intención es que los exámenes duren 105 minutos, reduciéndose el tiempo de descanso y para los alumnos con necesidades es peor. Ahí las conferencias de rectores de España han coincidido en rechazar la idea, porque habría incluso que meter un día más de Selectividad. El Ministerio de Educación dice que es un documento consensuado con las universidades, pero no es cierto. Con el adelanto electoral no ha habido tiempo de implantar esto y ahora mismo no sabemos si se pondrá en marcha o no. Las universidades hemos pedido que sea una implantación paulatina. Todavía los estudiantes de Bachillerato no han hecho pruebas para enfrentarse a este modelo y se pueden encontrar con esto el año que viene. Ya sabemos que estamos en manos de los políticos.

–Hablemos del acceso a la UCA. ¿Qué perspectivas de matriculación tiene para el próximo curso?

–Somos, como siempre, optimistas. Porque a pesar del descenso de la natalidad y de que en muchas universidades el descenso de matriculaciones es notable, en el caso de la UCA seguimos manteniendo el mismo número, en torno a los 4.500 alumnos. Y hemos subido un 2,2 por ciento este año en la PEvAU. Eso no significa que vayan todos a la UCA, pero que sea, esperemos, por titulaciones que no ofrecemos aquí. Trabajamos mucho antes de la Selectividad para visibilizarnos ante los estudiantes. Somos una universidad mediana, con unas excelentes instalaciones y prestaciones que muchos ni saben que tenemos. Les pedimos que nos consideren, que nos tengan en cuenta.

–¿Cuántas plazas se ofertan y cuántas se ocuparon en el último curso?

–El curso anterior ofertamos 4.675 plazas en grados y ocupamos, sin contar los centros adscritos, 4.052. Para el curso que viene serán 4.809 plazas las ofertadas, por el aumento, por ejemplo, de un 10 por ciento en Medicina. Nuestras previsiones andan por las 4.300 plazas ocupadas. Esperemos que sean más porque hemos trabajado mucho en la promoción de nuestra oferta.

–¿Qué diría a aquellos estudiantes que eligen estudiar fuera una carrera que ya existe en la provincia ofertada por la UCA?

–Les diría que se informen bien, que no se dejen llevar por el nombre o el prestigio que puedan tener otras universidades cuando aquí ofrecemos los mismos contenidos. Además, somos una universidad muy cercana, en la que al ser el número de estudiantes más reducido, el trato es más próximo. Aquí se van a sentir mejor atendidos, mejor acogidos. No es lo mismo el anonimato de un estudiante entre 350 alumnos, sin conocer al profesor, que estar en un sitio más reducido y con una atención más personalizada. Muchas veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Aparte contamos con unas instalaciones excelentes. Cádiz como ciudad es muy agradable para vivir, lo contrario a la hostilidad de las grandes ciudades. Si lo que quieres es irte, primero conoce lo tuyo y luego ya decides. La Universidad de Cádiz abre muchas puertas, pues tenemos muchos convenios, para seguir estudiando en el extranjero.

-Un profesor de la UCA, Fernando Ojeda, realizó una reflexión en Twitter, reconociendo el error de impartir las asignaturas de modo enciclopédico, lo que aburre a los alumnos y les hace faltar a la clases.

–Hay de todo. Yo conozco muchos docentes, vocacionales, que hacen atractivas sus clases. El profesor no solo tiene que enseñar, tiene que conseguir que el estudiante se entusiasme, transmitir el interés por la asignatura. También es verdad que últimamente hay mucha falta de asistencia por parte del alumnado. Parece que muchos se han acostumbrado a la docencia online después de la pandemia e incluso te piden algunos la clase en video tipo Tik Tok. ¿En serio?