¿Cumple con la ley el proceso del Estadio Carranza?

De hecho, los que defienden esta postura señalan un ejemplo de plena actualidad: el proceso de expedición de tarjetas de residente por parte de Emasa para la nueva regulación de estacionamientos . “Siguiendo lo anunciado por el Ayuntamiento para la votación del Carranza, podrían ellos mismo comprobar que los que solicitan tarjeta de residente efectivamente están empadronados en esos domicilios. Pero no, Emasa obliga a presentar al interesado su certificado de empadronamiento, que es lo normal porque el padrón no puede usarse ”, indican, insistiendo en que el único facultado para consultar sus datos en el padrón es el propio ciudadano.

Así pues, consideran que lo correcto para establecer como requisito el empadronamiento en Cádiz hubiera sido que cada participante certifique que está empadronado. Es decir, que cada interesado solicite su certificado de empadronamiento, como se hace habitualmente; y no que el Ayuntamiento consulte el padrón , pues no tiene competencias para ello.

Según defienden las fuentes consultadas, en ningún caso el Ayuntamiento puede consultar los datos de ningún ciudadano en el padrón, al estar protegidos. Entre distintas normas existentes al respecto, llaman la atención sobre un artículo de la Ley de Protección de Datos , que establece que el tratamiento de datos personales “solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 , cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley” y que estará fundamentado “en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”. “Y el proceso de nuevo nombre del Carranza no tiene rango de ley, sino que responde al capricho de un Ayuntamiento”, trasladan las fuentes consultadas.

“Los menores no tienen capacidad de obrar”

El hecho de que el Ayuntamiento haya indicado que la votación estará abierta también a los menores de edad es también rechazado. “Eso no es admisible bajo ningún concepto porque los menores no tienen capacidad de obrar”, trasladan, indicando que –por ejemplo– el menor puede participar en algo que sus padres o tutores no estén de acuerdo. “La mayoría de edad sirve para todo”, añaden. En cualquier caso, consideran que la participación de menores sería posible “siempre que viniera acompañada del consentimiento de un tutor”.