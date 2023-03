Cs aboga por la implantación de un servicio de mediación municipal en el Ayuntamiento de Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una propuesta para el próximo Pleno, que se celebrará el viernes 31 de marzo, relativa a la implantación de un servicio de mediación municipal. En este sentido, la portavoz, Lucrecia Valverde, ha afirmado que “no se explica que un ayuntamiento que habla constantemente de la negociación en la solución de conflictos no haya implantado aún un servicio de mediación de conflictos cuando este no es excepcional, sino que ya está en marcha en prácticamente todos los consistorios”.

Ante esto, ha expuesto que “la mediación es, sin duda, el sistema alternativo en la solución de conflictos más conocido, en el que, mediante la intervención de un “tercero” neutral e imparcial, ayuda a dos o más personas a comprender el origen de sus diferencias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones”.

Valverde ha resaltado que “el Ayuntamiento de Cádiz debería implantar un servicio de mediación y comenzar a trabajarlo sin perjuicio de que existan centros de mediación para determinadas materias específicas, con ejemplos como los PIMAS en los Juzgados Civiles, los CMAC en el ámbito laboral o los servicios que ofrecen los Colegios Profesionales de Trabajo Social”. Así, el objetivo de la moción de Cs es que “se fomente la cultura de la negociación y el consenso”, por lo que “en un momento en el que en Cádiz se está celebrando el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, Ciudadanos cree profundamente en posibilidad de que, mediante la razón y la palabra, se propicien acercamientos no solo en conflictos individuales, sino también en conflictos colectivos entre grupos de ciudadanos que tienen intereses contrapuestos”. Por ello, la concejal ha querido hacer hincapié en “que creemos que es absolutamente necesario que el Ayuntamiento se implique en este proyecto ya que puede y debe estar presente en el uso y fomento de este instrumento de resolución de conflictos, al igual que lo están muchísimos otros Ayuntamientos, que ofrecen un servicio de mediación, como sucede en grandes ciudades como Madrid o Málaga y otros municipios pequeños como Bollullos de la Mitación, por ejemplo”.

La portavoz municipal ha recalcado que, “en un momento electoral como el actual en el que se están llega a ofrecer nuevos servicios como el psicólogo o el dentista municipal, no se comprendería que no se llegue a incluir un servicio como este que ya se está ofreciendo en muchos municipios”. Así, ha resaltado que, desde el objetivo “del fomento desde lo local de la idea de la negociación y, por tanto, de la cesión como método de resolución pacífica de conflictos, cuando se alcanza un acuerdo entre las partes y no se impone una solución desde un Juzgado o desde una administración, no solamente se evitan demoras y costes, sino que se fomenta su cumplimiento voluntario porque la decisión no se acata, sino que se ha trabajado y adoptado por quienes tienen el problema y se asume como propia en un ejercicio de responsabilidad”. Ante esta idea, Valverde ha añadido que “existen conflictos vecinales que trascienden lo individual y que se plantean entre colectivos, y que no son estrictamente patrimoniales, sino de convivencia, por lo que deben ser solucionados por un servicio de mediación que permita el acceso a grupos y ofrezca herramientas técnicas para que éstos puedan acercar posturas y alcanzar acuerdos”.

Para concluir, la edil de Cs ha expuesto la posibilidad de implantar un servicio de mediación en el Ayuntamiento de Cádiz mediante la formación específica de sus funcionarios en esta materia, y considera también que “los Servicios Sociales comunitarios son la sede idónea desde la que organizar una prestación pública y gratuita de mediación, siguiendo así el modelo de la Diputación de Sevilla”, aunque también ha precisado que “esta propuesta es flexible y abierta para que el próximo Gobierno municipal recoja el guante y trabaje en la creación de un servicio tan necesario no solo por la solución de conflictos concretos, sino por la visibilización de la cultura de la resolución a través de la negociación y la cesión. Así, Valverde ha indicado que en otros ayuntamientos, como es el caso de Málaga, “se ofrece una mediación desde la Policía Local a fin de evitar denuncias innecesarias, pero, sin perjuicio de que se interese el asesoramiento y la colaboración en los conflictos en los que esté presente un problema de orden público”. Sin embargo, Valverde añadió que “consideramos que el servicio debe ofrecerse por los trabajadores sociales para abarcar un ámbito más amplio, dando cabida a problemas de convivencia vecinal, utilización de lugares, espacios y bienes públicos, problemas en el medio escolar, en relaciones y conflictos familiares, conflictos con la Administración, o conflictos asociativos, entre otros”.

--