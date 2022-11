Cs Cádiz recoge las propuestas sobre accesibilidad de Agadi

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi) para conocer sus necesidades y propuestas de mejora para avanzar en una mayor accesibilidad universal en la ciudad gaditana. La concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha explicado que "nuestro compromiso con este derecho se demuestra con la serie de encuentros periódicos que tenemos tanto con este como con otros colectivos para poder llevar sus reivindicaciones al Pleno, con demandas en materias relacionadas con la dependencia y la discapacidad que deben ser atendidas ya que toda la ciudadanía debe tener los mismos derechos". "Desde la Administración local, al igual que en el resto de instituciones, existen muchos asuntos pendientes que se deben llevar a cabo para que estas personas puedan disfrutar de una calidad de vida digna, por lo que somos proactivos en la escucha a estos colectivos para defender sus demandas", ha precisado Fidalgo.

Entre los asuntos tratados en la reunión, el principal de ellos fue las propuestas de mejora al servicio de ayuda a domicilio. Así, entre sus peticiones se encuentran "que se hagan mejoras en el pliego de este contrato como que exista una mayor flexibilidad horaria a la hora de disponer de estos servicios, una mayor fluidez en la comunicación con la empresa adjudicataria, una mejora en la atención a las personas dependientes, tal y como está sucediendo en las localidades del entorno, y una mayor formación a la plantilla del servicio". "Es preciso que se avance en una formación específica para poder atender los distintos grados de discapacidad, ya que no es lo mismo tratar con una persona que cuenta con cierta movilidad que trabajar con una persona muy dependiente, por lo que esta medida ayudaría a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad y, a su vez, dotaría de mejores herramientas al personal de este servicio", ha resaltado la edil.

Por otro lado, otro de los aspectos que se trató en la reunión con Agadi fue la más que mejorable coordinación entre las distintas administraciones en el tema de la dependencia, lo que está afectando negativamente a este colectivo. "Se quejan de que hay ayudas a las que no pueden acceder debido a que no existe la suficiente coordinación entre las instituciones, a lo que se une que los trabajadores sociales están desbordados, por lo que subvenciones para estos colectivos en asuntos como la vivienda no están llegando a sus destinatarios. Ante esto, es necesario que se impliquen todas las administraciones para que haya una mayor transparencia y un mayor entendimiento con el objetivo de que todas las personas que tengan opciones de disfrutar de una serie de ayudas puedan acceder a ellas y no se acaben perdiendo por el camino", ha argumentado.

Por último, entre las propuestas de mejora de Agadi también se incluyen la eliminación de las barreras arquitectónicas en todas las nuevas obras públicas que se están realizando, la adaptación de los espacios públicos y la creación de juegos inclusivos en los parques infantiles de la ciudad para que los niños y las niñas puedan disfrutar de ellos sin problemas. "Por ejemplo, nos encontramos con que las nuevas mesas de ajedrez que se han instalado en la ciudad a propuesta de Cs no son accesibles para las personas con discapacidad, por lo que no terminan de cumplir su función, o con que se ha añadido un escalón más en la escalera de la trasera del monumento de Las Cortes en la plaza de España, por lo que no se ha eliminado esta barrera arquitectónica. Por ello, es necesario que se haga una apuesta real y decidida por la accesibilidad universal, por lo que pedimos que este derecho sea respetado", ha finalizado Fidalgo.