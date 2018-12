El cortocircuito del alumbrado navideño

El alumbrado

Hay veces en el que la sucesión de malas decisiones terminan creando un incendio. El tema del alumbrado navideño tiene encendido a muchos comerciantes y ciudadanos. Lo peor de todo es que ni ellos mismos son capaces de explicar por qué Cádiz es la única ciudad que no tiene toda la iluminación navideña montada y funcionando. Tan claro es que no lo saben que ha sido incluso reconocido por el propio alcalde, ya que están estudiando todo el expediente para saber en qué momento y por qué se retrasó. Lo único que tienen claro es que no ha sido por desidia del equipo de Gobierno, tal y como ha explicado el propio José María González.

El tema de las posibles sanciones de la junta electoral no se sostiene porque se podía haber realizado todo el montaje y tenerlo todo preparado para cuando acabaran las elecciones.

Este equipo de Gobierno es muy sensible cuando se le ataca diciendo que no gestiona bien. Es lo que peor aceptan y tratan siempre por todos los medios de que no le pongan esa etiqueta y más cuando queda menos de medio año para las elecciones municipales.

Sin embargo, en el tema del alumbrado navideño hay excusas pero no realidades. El caso es que nos vamos a colar casi en las navidades sin las luces, mientras que localidades cercanas siguen recibiendo visitantes con el simple atractivo del alumbrado.Marta Meléndez

En la sentencia de Marta Meléndez hay un doble análisis. Lo primero es que un fallo muy novedoso que va a sentar jurisprudencia y que va a ofrecer una protección laboral a toda persona que decida presentarse a unas elecciones y tenga que compaginar su labor pública y representativa de los ciudadanos. Meléndez ha sido persistente, no se ha rendido a la primera, y ha llegado hasta el final buscando lo que defendió desde el principio, que se había vulnerado su derecho fundamental a participar en política.

La otra lectura es la que se ciñe puramente al PSOE. Meléndez no ha olvidado todo lo que pasó hace casi cinco años y presentando la sentencia por delante, defiende en su discurso que se la jugaron, que quisieron quitarla de enmedio y para ello participó mucha gente, empezando por la dirección local del partido con Fran González a la cabeza.

Tras un camino común cuando Marta Meléndez fue candidata a la Alcaldía en 2011, los caminos se separaron nada más terminar y finalmente la herida era incurable cuando los dos se presentaron a la Secretaría Local del partido. Aquel abrazo tras la victoria de Fran González sobre Marta Meléndez fue la imagen de esa noche. Sin embargo, ese abrazo no representaba cariño sino más bien todo lo contrario.

Hoy, aunque Meléndez está en un tercer plano en la política, ha salido de la alcantarilla en la que se ha visto metida durante algunos años para ajustar cuentas. Y aún puede ir a más si consigue librarse en el caso ISE, en el que aún está investigada.

Vieja política

Había una vieja política que vino a ser desterrada con los nuevos aires que llegaron a las distintas instituciones. En esa vieja política había dirigentes que pretendían hacerse la foto hasta inaugurando un paso de cebra. No sólo había que ejecutar obras y proyectos sino que también había que vender el pescado a los ciudadanos. Que vean la obra pero también que sepan quién lo ha hecho.

Los años pasan y pese a que antes eran los del PP y ahora son los de Podemos y Ganar Cádiz, y seguramente los harían los de otras formaciones políticas, se sigue el mismo ritual. El alcalde va a la calle Madrazo, a la barriada de La Paz, a los aparcamientos que se han abierto en la Carretera Industrial o para dar una vuelta en un autobús ecológico. Hay cosas que parece que no cambian. Ganar Cádiz

Martín Vila y Eva Tubío irán en los dos primeros puesto de salida de Ganar Cádiz, bien si van por su cuenta, o lo hacen en una lista de confluencia con Podemos, tal y como parece. Si entran con la formación morada tendrán que luchar por colocar a sus peones en lo mejores puestos posibles. Lo que ha salido es prácticamente lo que se esperaba, cada uno colocado en el puesto que le correspondía.