El Cristo de la Expiración será restaurado entre septiembre y enero

El Crucificado de Expiración va a ser sometido el próximo mes a una restauración que en principio finalizará en enero. La cofradía del Viernes Santo ha recibido autorización del Obispado para que los restauradores gaditanos Pilar Morillo y Álvaro Domínguez recuperen el aspecto original de este Cristo.

Durante los cuatro meses que en principio durará esta intervención, los trabajos se van a centrar en devolver a la imagen que en su día se veneraba en la parroquia de San Lorenzo y que hoy recibe culto en Santa Catalina -por las obras de rehabilitación que se están acometiendo en el Santo Ángel- su estado original. La hermana mayor de Expiración, Elisa Montero, aclara que el Crucificado se encuentra en buen estado estructuralmente hablando, "pero tiene muchos repintes" que se le han aplicado a lo largo de los años "y también algunas grietas" principalmente en la zona de los brazos, llegando en determinados puntos a verse la madera por la pérdida total de policromía. De igual manera, Montero señala a distintas imperfecciones localizadas en la cabeza del Señor como otra de las tareas que llevarán a cabo los restauradores. Todo ello junto a la limpieza total de la talla, ennegrecida por el humo de las velas y la exposición durante todo el año, como es habitual en este tipo de imágenes.

La cofradía de Expiración no tiene constancia de que su titular haya sido restaurado anteriormente, aunque sí se le han aplicado repintes (muchos de ellos en la sangre de la talla, que no es la original) e intervenciones no profesionales a lo largo de la historia. Por tanto, la actuación ya aprobada que comenzará en el mes de septiembre se presenta como un hito importante de cara al próximo año.

Morillo y Domínguez cuentan en su haber con un amplio currículum del que podría destacar la espectacular restauración del grupo escultórico del Caminito o de las manos del Nazareno, por citar dos ejemplos relacionados con imágenes que procesionan en Semana Santa.