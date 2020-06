No las han adiestrado en el recuento exacto de bañistas, ni tienen encomendado impedir el acceso a las playas, ni mucho menos desalojarlas. Aunque habrá momentos en los que tendrán que avisar a los bañistas de que no están respetando las normas y pedirles que lo hagan. Las verán a diario, con una mochila naranja, una gorra y un polo blancos con el lema "playas seguras" en la espalda y el de Emergencias 112 en el pecho. Con mascarilla, por supuesto, y como máximo a dos metros de distancia.

A partir de esta mañana, a los trabajadores que habitualmente desarrollan su labor en las playas andaluzas, se han añadido las nuevas vigilantes contratadas por la Junta de Andalucía para informar a los bañistas sobre las medidas de prevención frente a la covid-19, de obligado cumplimiento en todos los municipios de la comunidad autónoma. Y decimos las verán porque da la sensación de que la mayoría son mujeres. "No somos vigilantes ni controladoras; somos auxiliares de playa; nuestro trabajo es informar a los ciudadanos con el fin de velar por la seguridad sanitaria en las playas respecto al coronavirus", se apresura a explicar a este periódico una de ellas, recién terminada una sesión de información y coordinación con los responsables de Protección Civil en la Jefatura de la Policía Local de Cádiz.

La coordinadora de uno de los grupos que se han constituido nos cuenta en qué ha consistido esa primera sesión: "Nos han informado de cuáles son nuestras funciones, sobre los horarios y los turnos de mañana y tarde y se han distribuido los grupos por tramos de playa. Nuestra misión es informar a la gente sobre las medidas de distanciamiento, de prevención y seguridad y estar muy pendientes para que no haya problemas, siempre a pie de playa". Las nuevas auxiliares de playa colaborarán en todo momento con los voluntarios de Protección Civil, pero sin asumir las funciones que ellos ya tienen encomendadas, que van mucho más allá de la prevención de la extensión de la pandemia . Ya han hecho un curso de formación on line "muy completo" y se han creado grupos de Whatsapp para coordinarse.

"Preveemos que a lo largo del verano pueden darse situaciones complicadas sobre todo los domingos en horas punta y con marea alta en las playas más pequeñas como La Caleta o Santa María del Mar. Pero tenemos la suerte de que tienen muy pocos accesos y, por lo tanto, es fácil regularlos, y de que La Victoria y Cortadura son lo suficientemente amplias como para que se descongestionen las demás", añade.

Ella fue de las primeras en enviar aquel viernes el email y la documentación necesarias para optar al puesto. Sólo se dieron 24 horas. "Creo que me llamaron al día siguiente y ya tuve que entregar físicamente todos los papeles que se requerían. "Me parece que va a ser una experiencia muy interesante; yo estudié Derecho, trabajé como licenciada, pero luego lo dejé... Creo que es una labor necesaria porque el virus todavía está ahí y tenemos que tener mucho cuidado", comenta.

¿Y cuánto van a cobrar por este trabajo? "Todavía no lo sabemos seguro, pero creo que son 1.900 brutos, con las pagas prorrateadas. Pero dependerá también de los domingos y festivos... y de ahí hay que descontar el IRPF... esta mañana ya ha habido quien nos ha preguntado ¿vosotras sois las que vais a cobrar dos mil y pico de euros... no, no es así.. van a ser muchas horas de sol -la jornada es de seis horas y media- y muchas caminatas, los fines de semana incluidos"...

"Yo vi la convocatoria por redes sociales, en el Diario de Cádiz y por todos sitios la estaban compartiendo. Entré en la página web, que no -me falló, y pude enviar la solicitud temprano", recuerda Paula Vázquez, que estudió un grado superior de Agencias de Viaje y Organización de Eventos y Protocolo.

"Nuestra misión es concienciar a la población, no ejercer de guardias civiles-, porque la gente baja a la playa a disfrutar de su tiempo libre, pero tendremos que recordar que en el uso de las mascarillas es obligatorio en la subida y en la bajad-a, que las duchas y los lavapiés no se pueden utilizar, que no están permitidos los juegos de pelota, ni los grupos demasiado grandes", explica ¿Y quién decidirá cuándo se ha superado el aforo y hay que regular el acceso? "Nosotras informamos, avisamos y sólo hacemos de mediadoras entre el ciudadano, Protección Civil y la Policía Local", insiste la auxiliar de playa.