Coronavirus en Cádiz: El Selu, un "enterao" que anima a los universitarios con la campaña #ConlaUCA

El coronavirus ha alterado todo en la vida. Uno de los ámbitos que más se ha visto afectado ha sido la educación a todos su niveles. Por ello, toda la comunidad educativa está haciendo un enorme esfuerzo para buscar alternativas para que se puedan mantener las clases de forma telemática. El chirigotero Selu García Cossío ha querido mandar un mensaje de ánimo a toda la comunidad universitaria gaditana. Lo ha hecho con un vídeo que se suma a la campaña #ConlaUCA, que ha sido puesta en marcha el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz para agradecer a los estudiantes y el personal de esta institución su actitud con las medidas de confinamiento decretadas en el estado de alarma para evitar la propagación del Covid-19.

Ataviado con el tipo de 'Los enteraos', Selu protagoniza el segundo vídeo de una campaña que estrenó la cantante Rozalen mostrándose como un auténtico experto en confinamientos porque se ha llevado "30 años castigado por mi padre por suspender hasta el recreo".

A partir de ahí, tira de humor para decirle a los alumnos universitarios que, aunque no les gusten las clases no presenciales porque "no hay contacto", deben seguir las enseñanzas de Usain Bolt: "No pararse porque si no, no se acaba la carrera". Por último, deja un buen consejo como buen "enterao" que es el Selu: "Hincar los codos que ya habrá tiempo de empinarlos".

Tras Rozalén y el Selu, el siguiente artista que se sumará a esta campaña será el cantante David de María. Asimismo, en próximas fechas se irán sumando más personalidades relevantes de la cultura que guardan relación con la provincia de Cádiz para motivar a los estudiantes a que sigan formándose y a toda la comunidad universitaria de la UCA a que siga desarrollando sus tareas docentes, científicas y administrativas desde sus hogares.