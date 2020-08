Cuando ya sólo queda un mes para que arranque el curso escolar sin duda más complicado de los últimos cincuenta años, el delegado territorial de Educación de Cádiz, Miguel Andreu, ha asegurado esta mañana que la consejería a la que representa y los centros educativos que dependen de ella, en coordinación con la de Salud y Familias, están preparados para una vuelta al cole "presencial, segura y responsable" frente a la pandemia de covid-19.

Andreu ha reconocido que va a ser "un curso difícil" y ha dicho entender que "la comunidad educativa esté preocupada; lo que me preocuparía es que no lo estuviese". Por eso ha pedido toda su colaboración a los equipos directivos, al los claustros de profesores, al personal no docente, al alumnado, a las madres y padres de los estudiantes, pero también a todas las administraciones. Una colaboración que considera "imprescindible" porque "la responsabilidad será compartida".

El responsable de Educación ha llamado a la tranquilidad a toda la comunidad educativa en un contexto en el que los directores de los institutos de Secundaria gaditanos ya le manifestaron por escrito que "carecen de medios suficientes para garantizar un curso sin covid-19 en las aulas" y en el que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos han adelantado que sólo enviarán sus hijos al colegio si se les garantiza plenamente su seguridad. A este respecto, Andreu ha recordado que antes las faltas reiteradas a clase de los alumnos, los centros actuarán como siempre: informando a los Servicios Sociales municipales si procede.

El delegado territorial ha explicado esta mañana a los periodistas cuáles son las medidas preventivas que se pondrán en marcha una vez que arranque el curso, después del ensayo "satisfactorio" que han supuesto las pruebas de acceso a la Universidad. Andreu recordó que todos los equipos directivos de los centros educativos están ya terminando la elaboración de sus protocolos frente al covid-19, en los que viene trabajando desde finales de julio a partir de las instrucciones de la Delegación de Educación y del general confeccionado por la Consejería de Salud, "donde se recogen medidas pedagógicas y de organización; porque los docentes no van actuar como médicos, porque no lo son". "En el protocolo de Salud viene superdetallado todo lo que tienen que hacer, paso a paso, en el caso de que haya algún positivo", dijo Andreu.

El delegado también ha trasladado el importante esfuerzo que se realizará para repartir, cada mes, por todos los centros alrededor de 456.000 mascarillas y unos 54.000 litros de gel hidroalcohólico, además de recordar que “se realizarán test a todo el personal docente y no docente antes del inicio del curso por parte de Salud”.

La Inspección Educativa se reunió hace unos días con todos los equipos directivos para ayudarle a hacer esos protocolos, aseguró Andreu, encuentro del que surgieron más de 300 dudas, a las que se ha dado respuesta recientemente a través de un documento que las resume en unas 90 y que se ha comprimido en un decálogo sobre la vuelta al cole segura.

"Nuestros docentes, ni son sanitarios ni queremos que lo sean", ha insistido Andreu, "y no tendrán que decidir si cierra un aula o no". En el inicio de curso cobrará especial protagonismo en los centros la figura del coordinador covid, "que tendrá una reducción de jornada de entre tres y siete horas, dependiendo del tamaño del centro, y cada centro tendrá un responsable de Salud, de tal manera que cuando se tenga alguna sospecha de algún paso, se contactará con él, y será quien tome determine si una clase o un centro se cierra".

El delegado asegura que en las instrucciones de la Delegación y en el protocolo de Salud "viene todo muy detallado y qué hacer, por ejemplo, con un niño si tiene fiebre, que es llevarlo a una salita y llamar a los padres para que los lleven al centro de salud y le hagan la prueba, por si acaso. Y si es positivo, habrá que llamar a las familias de todo el grupo y será Salud la que determine si es necesaria una semana o dos de cuarentena".

Igualmente, Miguel Andréu ha resaltado que “esta crisis sanitaria nos ha enseñado que la presencialidad es fundamental en los procesos de enseñanza y que los docentes son insustituibles. Por ello, estamos trabajando en el Plan de Acción con un presupuesto extraordinario de 600 millones de euros para la vuelta segura como es del alumnado, la digitalización, refuerzo del personal, más material sanitario y adecuación de espacios".

En este curso, como medida excepcional, se adelanta el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), al inicio de curso y se amplía a tres tardes para aquellos alumnos que “se desconectaron” en el último trimestre del pasado curso por diferentes motivos, una vez que apareció el estado de alarma”.

En cuanto a la digitalización, Miguel Andréu ha explicado algunas de las medidas destinadas a minimizar en todo lo posible la brecha digital. “Estamos trabajando para llegar al 100% de los centros, ya que tenemos algunos problemas en la Sierra de Cádiz, además de suministrar 150.000 ordenadores portátiles a todos los centros públicos para cada docente y para los alumnos que sabemos que no se pudieron conectar a finales del pasado curso por no disponer de un dispositivo”. Además, recuerda que “está el plan de Ministerio de Educación en el que la consejería aporta 20 de los 100 millones de euros para la adquisición de dispositivos a zonas vulnerables de las que el pasado curso ya entregamos 1.100 tablets en la provincia”.

Respecto al refuerzo extraordinario de personal, el delegado ha informado de que “alrededor de 650 profesores de apoyo llegarán a los centros educativos de la provincia, distribuidos en 290 de Primaria y 360 de Secundaria, a expensas de la oficialidad en septiembre”. Estos profesores adicionales se suman a la plantilla de cada centro y el criterio es de ampliar en uno cuando se tratan de 5 a 10 clases con más de 20 alumnos; dos para los centros que tengan entre 11 y 16 clases; tres si son de 17 a 23 las clases que superan la veintena de alumnos; y cuatro cuando estos superen las 24 clases. Asimismo, el refuerzo se incrementa con 23 nuevos PTIS (Personal Técnico de Integración Social) en la provincia.