· Ante la avalancha de mensajes que incitan al consumo, lo primero que deben preguntarse los compradores es: ¿podría vivir sin ello? Y, sobre todo, ¿cómo te sentirás dentro de cinco días si se adquiere ese producto? Es muy importante basar las compras en el control de la acción, del gasto y por lo tanto de la propia vida.

· Aplicar la técnica de los 10 minutos. La dopamina es un neurotransmisor de la inmediatez, pero se reduce pasados 10 minutos, y por lo tanto los mecanismos de recompensa inmediata dan lugar al control de esa acción y a poder discernir con más calma si es necesaria la compra o no.

· Otro pensamiento a tener en cuenta es qué podrías hacer con ese dinero si lo guardas para otro fin. Así se toma conciencia de las “necesidades” que puedes tener, y por lo tanto dónde derivar los gastos.

· NO te venden, sino que tú compras. Es importante no caer en la tentación de todos los mensajes publicitarios y comerciales que se reciben. Es importante comprar no para satisfacer la ansiedad, el impulso o el bajo estado de ánimo, sino porque el artículo es realmente necesario

· Y piensa lo bien que te sientes al tener el control de las compras, de los gastos y principalmente de la vida.