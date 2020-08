Comienza el plazo para solicitar las subvenciones de Participación Ciudadana

El Ayuntamiento de Cádiz abre este viernes el plazo para acogerse a la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Delegación Municipal de Participación Ciudadana a entidades sin ánimo de lucro para el año 2020, tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En concreto, estas subvenciones se concederán a las asociaciones vecinales y a otras entidades gaditanas sin ánimo de lucro, para que realicen actividades, actuaciones o proyectos durante el ejercicio 2020, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de gaditanos las gaditanas y se basen en razones de tipo social, cultural, económico, humanitario y de igualdad de oportunidades. Actividades, actuaciones o proyectos que estarán destinados al público en general sin limitación de edad, sexo, procedencia, etc., y que deberán promover la participación indiscriminada.

La dotación presupuestaria de esta convocatoria asciende a 62.000 euros, que se desglosan de la siguiente forma: 50.000 euros para el mantenimiento y funcionamiento de locales para asociaciones vecinales, y 12.000 euros para proyectos de Participación Ciudadana para entidades ciudadanas sin ánimo de lucro. Por cada solicitud presentada para la primera línea no podrá otorgarse subvención por importe superior a 5.000 euros, pudiendo solicitarse la financiación total o parcial del presupuesto. Y por cada solicitud presentada para la segunda línea no podrá otorgarse subvención por importe superior a 2.000 euros, pudiendo solicitarse la financiación total o parcial del presupuesto. No se admitirán más de una solicitud de financiación por entidad en esta convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del viernes 21 de agosto. La solicitud deberá ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Cádiz o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El anuncio de esta convocatoria de subvenciones se puede consultar en el BOP de Cádiz número 159, con fecha de 20 de agosto de 2020. Éste es el enlace: https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BOP159_20-08-20.pdf#page=3