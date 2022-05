La revolución comercial (para bien o para mal) de Columela y Ancha en Cádiz

Esta evolución de l a calle Ancha ha visto incrementar de una forma más que notable la llegada de establecimientos dedicado a la hostelería y la alimentación , antaño limitada a La Camelia, Los Italianos y el histórico Bar Liba. Ahora se supera la docena si contamos los supermercados que se han situado, por primera vez, en esta vía. Una calle que también cuenta con una lavandería y pronto con un salón de belleza. No ha podido sobrevivir un clásico de la ciudad, y poco visto en otras capitales, como es la tienda de chucherías.

Otras marcas se han ido al no alcanzar acuerdo de rebaja de los precios de los alquileres locales por parte de la propiedad. Y los menos han sido los emprendedores que pudieron abrir en la milla de oro de la ciudad, pero que la crisis sanitaria y económica que ha acompañado a la pandemia les ha llevado al cierre.

El difícil encaje de la antigua sede de Zara

Si hay algo en lo que se está de acuerdo en el sector comercial de la ciudad es que la antigua sede de Zara, en la calle Columela y cerrada hace dos años, tiene una salida muy complicada. Por lo pronto, la marcha de la marca de referencia de Inditex en Cádiz, provocada por la nueva política de ventas del grupo gallego que no por los buenos resultados que sí daba la tienda en la ciudad, ha dejado uno de los edificios comerciales con más metros cuadrados de la ciudad. Y hoy, al contrario de lo que pasaba hace no más de cinco años, las cadenas con capacidad para ocupar tanto suelo, ya no están interesadas por abrir en los centros de la ciudad, y más en una ciudad media como es Cádiz. Hoy se ha vuelto en parte a las grandes superficies y, sobre todo, a la venta online. Por ello, el uso del antiguo Zara podía ir encaminado a recuperar su uso residencial, dejando sólo la planta baja como comercial, con lo que tendría una salida más fácil que alquiler o vender todo el inmueble.