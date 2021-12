La Colegiación, el mejor nexo de unión entre paciente y dentista

El Colegio de Dentistas de Cádiz, entidad presidida por el doctor Ángel Carrero Vázquez, pone de nuevo a la sociedad gaditana en alerta ante el problema que supone el intrusismo, una práctica que considera que va más allá de socavar los derechos y la labor profesional de los dentistas, sino que afecta de forma directa y muy perjudicial a los pacientes. Es por este motivo que, una vez más, se hace un llamamiento a la población a acudir a un dentista colegiado para cuidar de su salud bucodental, pues recuerda el doctor Carrero que, al hacerlo, tanto el paciente como el profesional cuentan con el respaldo del Colegio para intentar llegar a un punto de acuerdo.Profundizando en la problemática del intrusismo, el Colegio de Dentistas recuerda que la legislación española establece claramente las competencias profesionales del dentista. Y esta normativa deja meridianamente claro que el dentista es el único profesional que puede trabajar de forma autónoma en la salud bucodental, el resto, no solo no debe asumir competencias propias de un dentista, sino que debería trabajar bajo la supervisión de uno, matizan desde el Colegio.“No existe ninguna sentencia absolutoria para que alguien que no siendo dentista se haya probado que realizaba trabajos clínicos en la boca de un paciente”, añade el doctor Carrero. Una vez más, el Colegio de Dentistas de Cádiz persiste en que para el cuidado de la salud bucodental lo mejor es acudir a un profesional colegiado y recuerda que en su sede y en su web disponen de un listado con todos los dentistas colegiados de la provincia, un documento al que toda la sociedad gaditana puede acudir. Y también recuerda la institución del riesgo que suponen las campañas publicitarias advirtiendo que la salud no se debe mercantilizar y que la opción más segura y recomendable es acudir a un dentista colegiado.

Prevención

El Colegio de Dentistas de Cádiz hace un nuevo llamamiento a la sociedad para mejorar su salud bucodental incrementando las vistas rutinarias para revisiones al dentista, sobre todo, entre otras cuestiones, con el objetivo de prevenir el cáncer oral, una patología que desgraciadamente sólo se diagnostica precozmente en un caso de cada cuatro y que en España mata anualmente a 500 personas más que los accidentes de tráfico. Por tal motivo, desde el Colegio de Dentistas de Cádiz, ante la sospecha de lesiones o úlceras persistentes en la cavidad oral, recomiendan una visita al dentista.Desde el Colegio de Dentistas de Cádiz animamos a toda la sociedad gaditana a incrementar sus visitas al dentista para mejorar nuestra salud bucodental. Una boca sana y controlada por un dentista colegiado es una garantía total de buena salud. Y, que nadie lo olvide, hay que acudir a un dentista colegiado ya que es el único profesional sanitario con autonomía y capacitado para realizar trabajos clínicos en la boca de los pacientes y mejorando su salud bucodental. Y muy importante el hecho de la colegiación, pues es la mejor garantía de protección tanto para paciente como para el profesional”, concluyó el doctor Ángel Carrero, presidente del Colegio de Dentistas de Cádiz.