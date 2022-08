Código promocional Google Workspace GRATIS

Cuando se habla de Google Workspace es para referirse a un conjunto de aplicaciones a través de la nube o Cloud cuyo fin es proporcionar elementos que mejoren la operativa de una empresa, además, hacerlo en caso de que los trabajadores operen in situ dentro de las oficinas de la entidad o ejerzan su actividad de manera remota.

Google Workspace gratis en Desamark

Por todo ello, apostar por esta herramienta en línea reporta grandes beneficios, ya que Google Workspace, entre otras acciones, permite acceder a las aplicaciones de la empresa y al portal del trabajador desde cualquier rincón del mundo, así todo queda almacenado en la nube; también se puede poseer un correo electrónico con el dominio de la compañía y de la misma manera, facilita el trabajo en equipo y eso aumenta, considerablemente, la productividad.

Es preciso, antes de aplicar en la empresa las bondades de Google Workspace, explicar que cabe la posibilidad de probar de manera completamente gratuita la aplicación a través de Desamark. Durante los primeros días se pueden probar, sin coste alguno, las herramientas que ofrece Google Workspace gracias a la promoción que ha dispuesto Desamark para tal fin y que se puede consultar aquí:

https://www.desamark.com/codigo-promocional-google-workspace/.

Código promocional Google Workspace en Desamark

Así pues, gracias al acceso a un código promocional se puede probar Google Workspace. ¿Cómo obtener el cupón? Es fácil, solo hay que seguir un sencillo paso. En primer lugar, registrarse en Google Workspace a través de un enlace que ofrece la página de Desamark, al hacerlo se obtiene un código que será el de aplicación para tener el acceso gratis durante los primeros días.

También existe otra posibilidad de conseguir los descuentos que ofrece Desamark; pero, en este caso, se trata de un servicio business que sí tiene un pequeño coste, eso sí, el acceso a datos es mucho mayor y existen varias modalidades dónde elegir. Asimismo se realiza desde la misma web de Desamark rellenando un formulario dónde se debe elegir la opción que más convenga.

Las ventajas de Google Workspace son enormes

Si aún no se han dado suficientes razones para determinar que Google Workspace es una de las mejores herramientas que puede utilizar una empresa para gestionar su logística funcional, aquí se relatan algunas más.

Gracias a esta solución informática se verá mejorada la productividad, pues Google Workspace aglutina multitud de soluciones a las que se podrá acceder y disponer de ellas en cualquier lugar, así como desde cualquier dispositivo con conectividad a Internet.

Por su parte, los empleados de la entidad tendrán la posibilidad de trabajar en un mismo documento a la par, lo que evita contratiempos; es destacable, también, la facilidad de uso, ya que las herramientas Google Workspace están pensadas para poder trabajar con sus ventajas y hacerlo de manera intuitiva, es una de las razones que aducen las empresas cuando no quieren aplicar un nuevo sistema, la complejidad de adaptación; sin embargo, en este caso, eso tampoco supondrá un inconveniente, pues el aprendizaje se hace fácilmente.

En conclusión, existen grandes ventajas que no se pueden desaprovechar, pues con Google Workspace se puede trabajar desde cualquier dispositivo, tenga o no conexión a Internet, ya que es posible trabajar con los documentos descargados. Gracias a las ventajas que ofrece la Cloud siempre estará el trabajo accesible desde cualquier dispositivo, se esté dónde se esté. Por último, decir que Google tiene un gran compromiso en la protección de la información, por ello se somete a auditorías y da cumplimiento al gran estándar de seguridad que exige el sector. Gracias a que las oficinas pueden estar en cualquier lugar, las empresas ahorran mucho espacio físico, eso supone que se podrá prescindir de alquileres, tanto de espacios como de equipos. Son ventajas todas estas que están enfocadas a centrar el fin de la empresa tan solo en conseguir sus objetivos, sin tener que preocuparse, en ningún caso, de implementar con grandes partidas el uso de programas caros y con actualizaciones que conllevarían nuevas formaciones a la plantilla, algo que con Google Workspace, desde luego, no ocurre de ningún modo.