Ciudadanos pide "celeridad" en la presentación de los presupuestos municipales de Cádiz para 2022

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al concejal delegado de Hacienda, José Ramón Páez, "celeridad en la presentación de los presupuestos para el 2022". En este sentido, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha asegurado al señor Páez que, "tal y como nos temíamos, y a pesar de haberlo reclamado en cada ocasión y oportunidad que hemos tenido para hacerlo, la participación del resto de los grupos políticos en la elaboración de dichos borradores brillará por su ausencia", a lo que ha añadido que "esto es una nueva muestra del desprecio que este equipo de gobierno tiene al trabajo de la oposición, ya que hemos tendido la mano en multitud de ocasiones para ofrecer propuestas que vengan a enriquecer la ciudad, pero que serán desoídas porque este gobierno no conoce otra política que la imposición ni otra negociación que el ordeno y mando". Una muestra de ello, según ha apuntado Valverde, está siendo "la aprobación de los proyectos de los presupuestos de los distintas empresas y organismos municipales para el presente ejercicio, en la que comprobamos de nuevo que, a pesar de no gozar la mayoría absoluta, pasan como un rodillo por encima de la oposición, a la que presentan un documento cerrado y solicitan la adhesión ciega".

En relación a las cuentas anuales, la portavoz ha recalcado que "el alcalde no solamente prorrogó unos malos presupuestos para la ciudad aprobados en julio de 2020 para ese mismo año y renunció a trabajar unos presupuestos para 2021, sino que vuelve a llegar tarde a los presupuestos para 2022, pese a que, en respuesta a la propuesta a pleno que Ciudadanos realizó en julio de 2021 instando al Delegado de Hacienda a trabajar en unos presupuestos participativos, negociados con la oposición y presentados puntualmente, ambos se comprometieron a dar voz a la oposición y participación a la ciudadanía". A este respecto, Valverde ha añadido que "tenemos conocimiento de que se ha licitado un contrato con un importe de más de 18.000 euros un programa de participación ciudadana denominado 'proyecto piloto de presupuesto participativo joven', esto atiende a las continuas las incoherencias de externalizar procesos y actuaciones que bien podían asumir con medios propios, con flagrante incumplimiento del programa con el que Adelante Cádiz concurrió a las elecciones".

Ante esta cuestión, la portavoz de Ciudadanos ha denunciado "el radical incumplimiento de todos los compromisos del equipo de gobierno en la elaboración de los presupuestos: incumplen los plazos legales porque llegan tarde, incumplen los compromisos de su programa electoral porque no nos consta participación alguna, a salvo una externalización que no es sino otro despilfarro de fondos públicos, incumplen sus compromisos personales asumidos en pleno de presentar y trabajar borradores con la oposición y, en definitiva, incumplen con la ciudad, que es lo más grave, porque no hay otra herramienta de acción política municipal que el presupuesto, sin el cual no caben inversiones transformadoras". "El gobierno del cambio continúa, en definitiva, practicando la vieja política y no ha cambiado en siete años otra cosa que nombres de estadios y calles, porque es lo único que requiere vociferar mucho y trabajar poco", ha apuntado la concejal.

Como conclusión, la portavoz de Ciudadanos ha recordado que "Cádiz necesita, para ser visible, mostrar una unión política y presentarse con una voz única de ciudad y para ello se necesita negociar con cintura, recabar los máximos apoyos y no levantar más frentes estériles".