Ciudadanos denuncia los problemas que se están produciendo por las obras en el barrio de Puntales

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado los problemas que se podrían generar en el barrio de Puntales ante la falta de concreción y las dudas que se están produciendo por las obras de urbanización de la calle Bajeles, ligadas a la estrategia Edusi y que implican de nuevo la pérdida de un buen número de aparcamientos para el vecindario y la eliminación de la parada de la línea 3 de autobuses a causa de estos trabajos. La concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha lamentado que "los vecinos se temen que todo lo que se les ha prometido al final se va a convertir en humo, provocando para ellos más inconvenientes en cuanto a movilidad que beneficios cuando se supone que esta intervención iba dirigida a mejorar su calidad de vida".

Uno de los principales problemas que ha señalado Fidalgo ha sido la falta de definición del trayecto que va a realizar la línea 3 de autobuses dentro del barrio una vez que finalicen las obras. Así, ha apuntado que "el señor Martín Vila no ha sido capaz de aclarar esta cuestión a los miembros de la AVV Fuerte de San Lorenzo de Puntales, ya que en un principio se iba a realizar una circunvalación del barrio, pero parece que finalmente se ha desechado esta idea, por lo que se les ha dicho que el autobús va a tener que dar la vuelta en un pequeño jardincito por el que, según teme la asociación de vecinos, no vaya a caber". Según la edil, "la entidad vecinal teme que esto vaya a suponer la pérdida de unas 30 o 35 plazas de aparcamiento más que las que ya se están perdiendo con las obras, lo que demuestra la falta de previsión y planificación de este ayuntamiento, que no es capaz de consensuar ninguna intervención con los afectados".

Ante esta cuestión, la edil de la formación naranja ha vuelto a hacer hincapié en "la necesidad de que el señor Vila deje de aplicar una política aislacionista y autoritaria, que se siente, escuche y negocie con los vecinos de la zona que son los verdaderos afectados de cualquier intervención en sus calles". Ante las actuaciones de la Edusi, Fidalgo ha afirmado que "los vecinos creen que en muchos de los proyectos el equipo de gobierno ha vendido humo, ya que ideas como la circunvalación del barrio para que puedan circular los autobuses se pueden quedar sin ejecutar".

Para concluir, la concejal de Cs ha asegurado que "nos tememos que una de las siguientes medidas de imposición de este equipo de gobierno sea implantar en el barrio de Puntales el estacionamiento regulado al igual que está ocurriendo en otras zonas de la ciudad, por lo que, viendo lo que ha sucedido, es algo a lo que ya tienen pánico los vecinos". En este sentido, Fidalgo ha remarcado que "hemos de recordar al señor Vila que el coche es una necesidad para muchas personas y que, por lo tanto, y tal como ellos abogaban en sus políticas, el aparcamiento debe ser libre, gratuito y universal salvo en casos muy concretos".