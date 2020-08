Ciudadanos lamenta la falta de interés del Equipo de Gobierno y el abandono que sufre La Laguna

La concejala del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz Carmen Fidalgo ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentra el barrio de La Laguna y el desamparo que sufren sus vecinos por parte del gobierno local al no dar solución a los problemas de una de las zonas más pobladas de la ciudad, con más de 23.000 habitantes. Fidalgo, que ha recabado todas las quejas vecinales a través del presidente de la AVV Manuel de Falla-La Laguna, Rafael Sánchez Luna, ha señalado que “el mantenimiento del barrio brilla por su ausencia, lo que muestra una vez más la dejadez de un equipo de gobierno que no se interesa por las verdaderas peticiones de sus vecinos y vecinas”.

Una de las principales denuncias de la entidad vecinal, según ha manifestado Fidalgo, es que “en estos cinco años de José María González como alcalde solo ha visitado La Laguna para inaugurar la remodelación de la calle Madrazo, mientras que en este tiempo no ha sido capaz de ir a visitar a la asociación de vecinos, lo que demuestra que no se interesa por las inquietudes de sus vecinos y vecinas. No es un alcalde de calle, sino un alcalde virtual”.

Una de las principales quejas de los vecinos de La Laguna es la falta de poda de los árboles de este barrio, lo que está provocando que “las ramas de los árboles entren tanto en el centro de salud como en diversos edificios de esta zona de extramuros”. Ante esto, la edil de la formación naranja ha indicado que “esto está provocando suciedad, la proliferación de insectos, un déficit de iluminación en algunas calles, con los problemas de inseguridad que esto comporta, una falta de salubridad y el riesgo de posibles caídas de ramas a causa de la dejadez de un gobierno municipal que se ha olvidado de este barrio”.

De hecho, desde la asociación de vecinos se ha manifestado que este problema se le ha hecho llegar al concejal Martín Vila y que su respuesta fue que el servicio de parques y jardines estaba teniendo problemas por haber dado positivo por Covid-19 un trabajador de su plantilla.

Otro aspecto que la AVV Manuel de Falla-La Laguna ha resaltado ha sido la falta de limpieza en los contenedores de recogida de residuos, lo que se une al estado de suciedad que presenta el barrio, por lo que “es necesario que se ponga en marcha de forma inmediata un plan de choque en esta zona, sobre todo en verano, momento en el que se duplica su población”. Un problema de mantenimiento al que se unen la proliferación de coches abandonados en la vía, la necesidad del repintado de la señalización horizontal y la petición de la eliminación de las barreras arquitectónicas que aún existen en sus calles. Otra reclamación vital para los vecinos de La Laguna es “la recuperación de la Policía de Barrio, una figura que estaba muy arraigada en este barrio y que daba mucha seguridad al comercio por el contacto directo y cercano, lo que se está notando tras su eliminación”.

Por último, desde la AVV Manuel de Falla-La Laguna han manifestado su descontento por la labor realizada por el hasta hace unos días concejal de Participación Ciudadana, Paco Cano. “Estamos viendo que Cano le ha dado la espalda a las entidades vecinales con su trato hacia ellas, por lo que esperamos que la nueva edil, Rocío Sáez, no caiga en el mismo error que su antecesor de actuar con prepotencia para intentar imponer sus criterios a estas entidades que tanto bien hacen por la ciudad”, ha finalizado Fidalgo.