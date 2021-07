Ciudadanos denuncia que "La Real Academia de Bellas Artes de Cádiz está al borde del desahucio por los 30 años de olvido del Museo”

La parlamentaria andaluza de Cs por Cádiz, Ángela Rodríguez, ha informado del registro en el Parlamento de Andalucía de una Proposición No de Ley para que “los gaditanos tengan de una vez por todas el museo que se merecen y la Real Academia de las Bellas Artes de la ciudad pueda desarrollar sus actividades con normalidad”. En este sentido, la parlamentaria andaluza ha subrayado que “son más de 30 años los que lleva en el olvido este espacio por parte del Ministerio de Cultura” cosa que ha provocado que una institución con 230 años de historia a sus espaldas tenga como sede un edificio cuya ala que ocupan presenta “un estado de deterioro y abandono muy preocupante, hasta el punto de tener incluso hasta algunos de sus techos apuntalados”.

“Hemos mantenido una reunión con José María Esteban, presidente de la Real Academia de las Bellas Artes de Cádiz, en la que nos solicitaba un lugar donde poder establecer la sede de la institución y poder seguir desarrollando sus actividades” ha manifestado Rodríguez, para quien estas circunstancias no sólo afectan al propio edificio en el que radica esta institución sino también a las piezas, libros y mobiliario que componen un patrimonio “que no para de perder valor por no estar conservado de forma adecuada”. No obstante, la parlamentaria naranja ha alertado de que “el excesivo tiempo que llevan paralizadas estas obras provocan que no sólo valga ponerlas en marcha de nuevo, sino que tengan que ser revisadas y actualizadas” por lo que en la PNL registrada se ha pedido al Parlamento de Andalucía su parecer favorable a que el Ministerio de Cultura “proceda a la reformulación y actualización de un proyecto que data de 2007, en aras de promover la conservación del edificio al completo”.

En relación a lo anterior, Rodríguez ha remarcado la necesidad de “establecer un punto de partida que pueda agilizar la reforma integral del edificio, con objeto de que se pueda continuar promoviendo su papel tan importante para la cultura local gaditana” tanto por parte de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz como el Museo Arqueológico, cuya fusión dio lugar a este espacio que ha sido “el tercer museo más visitado de Andalucía en el primer trimestre de 2021, a pesar de no estar acabado, y las actividades que realiza durante el año lo convierten en un referente cultural abierto a la ciudadanía”. Así las cosas, la parlamentaria naranja ha indicado que los más de 32.700 fondos registrados, más la cifra indeterminada que aún se encuentra pendiente de fichar, “son motivos más que suficientes para que el Ministerio de Cultura le preste algo más de atención al Museo de Cádiz que la que ha venido realizando hasta ahora”.

Por último, Rodríguez ha indicado que en la PNL presentada “también instamos a la Junta de Andalucía para que en el Consejo de Gobierno decida un espacio, al menos provisional mientras se terminan las obras del museo, en el que la Real Academia pueda llevar a cabo sus actividades previstas” y de esta manera puedan seguir desarrollando el programa de contenidos que tienen elaborado ya que esta institución es “un tesoro más que hay que velar por conservar y mantener en Cádiz”.