Pancracio: El chocolate que saltó de la 2ª Aguada de Cádiz a la 5ª Avenida de New York

Pancracio, una marca de chocolate premium nacida en Cádiz que sedujo a los compradores más exigentes de Londres, París, Milán, Tokio y New York y que ha conseguido posicionarse en el mercado internacional de la alimentación de lujo. Desde una pequeña ciudad del Sur del Sur de Europa que desde hace algunos años enamora a muchos, pero que sigue arrastrando grandes dificultades que parecen eternas. Un ejemplo de emprendimiento local con vocación de gustar en todo el mundo. Un caso claro de éxito y de que el talento también puede dar sus frutos desde la periferia. Una marca que llegó a los almacenes neoyorkinos Bergdorf Goodman o los londinenses de Harrod's y que hace dos años pasó a manos de un potente grupo de distribución.

De todo eso habla la exposición que desde ayer por la tarde desde el Centro de Transferencia Empresarial de la Universidad de Cádiz (UCA), en el antiguo Olivillo, cuenta la historia de una visión: La del gaditano Pedro Álvarez, un antiguo alumno de la UCA, economista experto en marketing y diseñador gaditano, creador de marcas de gran prestigio, completamente enganchado al chocolate del bueno, que un día, junto con su equipo de ideologo.com, decidió ponerse los zapatos de uno de sus clientes.

La exposición que inauguró ayer María Jesús Mosquera, vicerrectora de Política Científica y Tecnológica, retrata minuciosamente cada uno de los pasos que dio este grupo de gaditanos hasta conseguir posicionar la marca gaditana en lo más alto de su segmento a nivel mundial. Acompañaron en el acto a la vicerrectora el director general de Emprendimiento, Empresa y Egresados, José Sánchez y un representante de la Asociación de Egresados de la UCA, que le entregó la insignia de la Universidad, que le impuso Mosquera.

Pedro Álvarez quiso dejar muy claro que "la idea principal de esta exposición ha sido una sóla palabra: Cádiz. Ya lo hizo a través de un libro y de una exposición virtual. "Pancracio no tiene ahora sede social aquí, como sabéis, pero me da pena que se disocie la marca de Cádiz", reconoció. "Porque la gente tiene que saber, si esto va a ser el nuevo Lindt o el nuevo Nestlé, que esta marca la hizo en Cádiz un equipo de gente entusiasta, que trabajaba mucho y que se dejó la piel en conseguir hacer algo interesante: un proyecto que ha sido muy relevante -tampoco es que hayamos descubierto la vacuna definitiva contra el Covid- en el sector de la alimentación premium. Desde una ciudad pequeña, tradicionalmente asociada a dificultades económicas y a un nivel de paro bastante alto... Que fuimos capaces de escalar una marca que ha seducido a compradores de firmas muy prestigiosas en Nueva York o Londres... Que saltó de la Segunda Aguada a la Quinta Avenida, como decimos muchas veces".

"Y en eso incide mi próximo proyecto, Born in Cádiz", explicó el creador de Pancracio. "En poner en valor todo ese talento oculto. Porque aquí hay mucho talento conocido, en las artes, en el flamenco, en la música (Niña Pastori, Sara Baras, Andy y Lucas, que son todos maravillosos, grandes artistas, por supuesto) pero hay gente anónima que también hace cosas estupendas: que escribe novelas, que hace una operación a un bebé de tres días a corazón abierto durante seis horas en el Hospital Puerta del Mar... y todo ese talento que no se conoce, queremos ponerlo en esa plataforma. Queremos animar a toda esa gente que hace proyectos desde aquí. Porque en y desde Cádiz se pueden hacer cosas. Con todo el respeto para quien decide emprender o completar su carrera fuera".

En declaraciones a este periódico, Pedro Álvarez resumió la esencia de esa aventura que duró 15 años: "Ha sido todo muy orgánico, un proyecto que ha ido subiendo gradualmente, muy poquito a poco, conectando, creando emoción, abriendo tiendas, creando productos... Nunca ha habido un plan estratégico ni nada parecido a lo que estudié en la carrera, para nada... Todo surgió de tener un poco de visión, de poner en el GPS dónde quieres llegar... Sobre todo lo que conseguimos es hacer una buena marca, que es a lo que nos dedicamos en ideólogo.com. A crear marcas que entusiamen, que emocionen".

Pero, ¿por qué vendió Pancracio? "Porque ya no estaba disfrutando, necesitaba una inyección de dinero tan importante que yo no tenía. Y [la empresa en aquel momento] tenía una necesidad de liderazgo, de un CFO [chief financial officer] de un CMO [chief marketing officer] y de un no sé qué, que para mi dejaba de ser interesante porque yo soy un emprendedor y lo voy a ser siempre... Quizá era ya una empresa que a mi no me apetecía ya liderar... Es como quien quiere lo mejor para su hijo, que vaya a estudiar a Harvard, pero no puede pagarlo, y busca a quien lo lleve... Es una decisión que tomé y de la cual me alegro mucho... También, pasar de ser un poco el líder y quien decide, a de repente convertirte en accionista minoritario, como me propusieron, no lo vi; lo estuve meditando mucho... Y me gusta hacer otras cosas".

Entre esas otras cosas, insiste, está Born in Cádiz. "Que es un proyecto de responsabilidad social corporativa, totalmente, sin ánimo de lucro... Estoy en mil cosas como consultor privado para grandes firmas de alimentación y bebida, que es mi segmento principal. Algo de farmacéutica y cosmética, pero sobre todo F&B [food and drinks]... Ahora estoy con una gran cadena de distribución, pero todavía no puedo decir nada, porque sigo en conversaciones, ya como consultoría, como asesor. Estoy también con alguna marca de chocolate, que, dicho en lenguaje de la calle, me ha tirado los tejos. Y encantado... Eso me permite una de las cosas que más me gustan en el mundo, que es vivir, en Cádiz, levantarme en Cádiz al menos 300 días al año, porque mañana estoy en Madrid y pasado en Londres... Y esto es impagable...."

Pedro Álvarez tuvo palabras de agradecimiento para todas las instituciones que han colaborado en la exposición, como la Diputación y la Cámara de Comercio, pero sobre todo para su equipo. "Gracias a Raúl [Reguera], que siempre me secunda en todas las locuras que se me ocurren, aunque ahora me he prometido a mi mismo estarme una temporadita quieto... Aquí están las personas maravillosas que trabajan y han trabajado conmigo, que me conocen, que saben cómo llego yo muchas veces los lunes diciendo: ¡vamos a hacer esto! ¡o esto otro!", dijo.